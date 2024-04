Beatriz entra para a lista dos participantes com maior rejeição do BBB 24; confira a posição da vendedora

Após ser apontada como forte candidata a conquistar o prêmio do BBB 24, Beatriz deixa o jogo entrando para a lista dos participantes com maior rejeição da temporada

Uma semana no BBB 24 pode mudar tudo! Quem diria que Beatriz Reis (23) - apontada como forte candidata a conquistar o prêmio desta edição desde o início do programa - seria a 20ª participante e penúltima eliminada do reality show, na última quinta-feira, 11, faltando apenas cinco dias para a final e com rejeição? Ela deixou o jogo com 82,61% da média dos votos do público e conquistou o quarto lugar no ranking das maiores rejeições da temporada. O topo da lista continua sendo da carioca Leidy Elin (26), com 88,33%. A CARAS Brasil mostra a seguir como ficaram a maiores porcentagens.

O segundo lugar ficou para doceira Raquele, que foi eliminada com 87,14% dos votos do público. O comissário de voo Marcus Vinicius ficou em terceiro, com 84,86%. Depois de Beatriz, vem a assistente social Pitel, em quinto lugar, com 82%. Já a modelo Yasmin Brunet conquistou a sexta posição com 80,76%; em seguida, no sétimo lugar, vem MC Binn (80,34%). O cantor Rodriguinho ficou em oitavo, com 78,23%; e a nutricionista Giovanna, em nono, com 75,35%. Fechando o ranking dos participantes que computaram mais de 70% dos votos, vem o professor de Geografia Michel, que ficou na posição de número 10 dos mais rejeitados do BBB 24, com 70,33%.

A decisão do público de colocar um ponto final no jogo de Beatriz no BBB 24 foi anunciada por Tadeu Schmidt (49), que direcionou 80% de seu discurso de eliminação a vendedora do Brás. A paulista disputou sua permanência no reality show com Isabelle (9,86%) e Davi (7,53%).

Beatriz caiu no Paredão por meio do contragolpe do baiano. Os dois, que estavam muito próximos e jogavam juntos pelo grupo Fadas, se estranharam no último Sincerão e, a partir daí, a rivalidade foi declarada. O motorista de aplicativo disse que a vendedora era egoísta e infantil, o que não agradou a sister. Ela, então, deixou claro o seu descontentamento até os seus últimos momentos no confinamento.

SOBRE BEATRIZ

Beatriz Reis é de Guarulhos, na Grande São Paulo. Ela é formada em Teatro, mas não seguiu a carreira artística. É a mais nova de uma família de cinco irmãos. Os pais de Bia, como gosta de ser chamada, também são vendedores nas ruas e em feiras como camelôs. A ex-BBB ajudava a divulgar a própria cabine de mercadorias no Brás com posts nas redes sociais. A moça também já trabalhou como babá e modelo fotográfica.