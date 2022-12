BBBaby? Veja cinco casais de ex-BBBs que tiveram filhos

BBB agiu como um verdadeiro cupido na vida de vários ex-BBBs, que construíram famílias após o reality global

A estreia do BBB 23 está quase batendo na porta e o público de casa não nega que está com altas expectativas. Marcado por várias confusões, o maior reality do Brasil também é lembrado por seus romances. De lá já saíram diversos casais que duraram por muitos anos e até construíram famílias .

Nos últimos meses, por exemplo, muito se falou sobre o relacionamento improvável de Viih Tube (22) e Eliezer (32), que mesmo sendo de edições diferentes do programa, iniciaram um namoro. Meses depois eles chocaram ao anunciar que estavam à espera do primeiro filho.

"A gente descobriu no susto, na casa dela esses dias para trás. A gente estava segurando [o anúncio da gravidez] um pouquinho. A Viih estava coma anemia. Estávamos esperando regular tudo, ela melhorar para tudo dar certo. A gente curou a anemia dela, agora está com 100% de saúde e o bebê está muito bem. Nunca segurei um bebê. O primeiro bebê que vou segurar na vida vai ser meu filho ou filha", contou Eliezer.

Mas o casal de influenciadores, que dominaram as redes sociais no ano de 2022, não foram os únicos a revelarem herdeiros do reality global. Confira agora uma lista de casais de ex-BBBs que já tiveram filhos.

Analy e Alan Pierre

O primeiro BBBaby veio de ex-participantes da temporada de 2007. De grupos diferentes, eles apenas se relacionaram foram do programa e tiveram um filhinho no ano seguinte. Pais de Theo, os ex-BBBs ficaram juntos por seis anos.

Mariana Felício e Daniel Saullo.

Protagonistas do BBB 6, Mariana e Saullo são um dos casais mais longevos que deixaram o reality global. Eles estão juntos desde 2006 e possuem quatro filhos: Anitta (8), Antônio (6) e os gêmeos José e João (3).

Franciele Almeida e Diego Grossi

Os influenciadores se conheceram no BBB 14 e desde então nunca negaram o quanto são intensos. Eles se casaram em 2015, um ano após deixar o reality da TV Globo. Pais de Enrico (2), neste ano eles passaram por um leve crise no casamento, mas logo se acertaram.

Aline Gotschalg e Fernando Medeiros

Um dos principais enredos do BBB 15, o casal provocou a ira de muitos telespectadores do programa com o affair que tiveram dentro do programa, mas ao fim da competição provaram que o amor era realmente verdadeiro. Juntos desde 2015, eles são pais de Lucca (6) .

Paula Amorim e Breno Simões

Os dois são os papais mais recentes da lista. Conhecidos por participarem do BBB 18, no qual viveram um affair polêmico, eles resolveram tentar um relacionamento um mês depois do reality chegar ao fim. Juntos até os dias atuais, eles são pais do pequeno Theo, que acaba de completar seis meses .