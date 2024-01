BBB24: Vanessa Lopes compartilha desabafo escrito antes do confinamento

Vanessa Lopes publicou texto emocionante nas redes sociais sobre sentimento ao receber convite para o reality show, que começa na segunda-feira, 08

De coração aberto! Vanessa Lopes escreveu um texto revelador antes de entrar no confinamento para o BBB24, que foi publicado neste domingo, 07, pela sua equipe. Nele, a tiktoker fala sobre o momento em que recebeu o convite para participar do grupo Camarote na nova edição do reality show da TV Globo.

Confira o desabado publicado no Instagram da influenciadora:

“Escrevo isso antes de ir para um programa que já mudou a minha vida. Tanta coisa aconteceu em mim desde que eu aceitei essa aventura que nem eu sei.. Parece que a gente olha tudo diferente depois que a ficha cai. Não sei se alguém já falou sobre isso, mas eu resolvi compartilhar que a minha demorou cair e talvez não tenha caído até esse momento em que aqui escrevo. Primeiro, eu chorei sem nem entender o porquê eu chorava. Depois, entendi que era medo. Quando a gente cresce a gente acha que não pode sentir medo, né?

A gente acha que precisa ser forte o tempo todo… a gente acha que não pode parar. Dar um tempo. E tantas e tantas outras coisas mais numa frequência muito maior que eu gostaria, mesmo tendo nascido na geração do movimento. Movimento é, também, não corresponder todas as expectativas sempre. É se reinventar. Eu, pelo menos, acredito nisso.

“Ainda tenho muito a crescer, é claro. Mas, de uns anos pra cá, esse medo de poder sentir medo é que cresceu em mim. Existe esse lugar de tentar ser forte o tempo todo, né? de ter que acertar o tempo todo. Esse medo de não agradar e essa preocupação de não acharem que as coisas e as pessoas são mutáveis, mesmo quanto tudo nesse mundo muda o tempo todo. Tantas coisas… tantas abas abertas dentro de uma exposição. É difícil se despir, assim, de uma vez. Claro que seria. Eu travei durante um dia inteiro. Um dia em silêncio. Talvez até um pouco mais. Tanta coisa pra falar que às vezes não saía nada. Tanta coisa pra dizer que as vezes a gente esquece de ouvir o outro. Tanta rapidez pra pouco tempo. Tanta resposta pra pouca pergunta. Ando pensando tanto nessas coisas.. E eu, que tenho uma dificuldade enorme de me expressar, que as vezes troco palavras, que esqueço significados óbvios e tropeço em mim mesma, dessa vez resolvi começar a acreditar de vez na força que tem a tentativa. E eu decidi tentar. Talvez seja esse o grande segredo no final das contas: a gente se permitir, a gente se abrir, a gente tentar e estar sujeito ao erro e ao acerto, a gente se permitir ser jovem seja com 22 ou 80 anos, a gente ser quem a gente realmente é…”

Meu primeiro passo foi dado. Primeiro, o tempo… o silêncio , pra me ouvir e me ver outra vez. O segundo, a tentativa. E eu sei que ela começa aqui. Acredito que possa ser especial a gente se conhecer longe das manchetes que tantas vezes sabem tão mais sobre mim do que eu mesma e até já me fizeram eu me questionar quem eu sou ou se eu merecia mesmo ser vista. Talvez eu realmente ainda não saiba de muitas coisas e que eu me perca em tantos assuntos, mas uma certeza eu tenho: no fim das contas, todo mundo merece ser visto, ser escutado, ser amado pelo o que de fato se é. Quem sabe a gente não possa dançar juntos e entender, assim, que toda dança precisa de um primeiro passo?

"Por isso, decidi começar do começo: “O que você quer ser quando crescer?” Eu, particularmente, ainda não sei. Vocês sabem? confesso que eu espero que, no fundo, vocês também não saibam não. Afinal de contas… a gente se transformar e se conhecer de novo pode ser bonito também. Eu ouvi dizer que é, por isso estou aqui. Prazer em conhecervocê. Com carinho, Vanessa.”