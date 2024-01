BBB24: Saiba quem é Maycon, ex-gogo boy e cozinheiro do grupo Pipoca

Maycon, novo participante do grupo Pipoca no BBB 24, tem passado como gogo boy e trabalha como cozinheiro de escola; descubra mais sobre ele

O grupo pipoca do reality show da Globo, o Big Brother Brasil, acaba de ganhar seu mais novo integrante. Maycon promete agregar muito ao programa com sua trajetória diferentona. Além de ser cozinheiro escolar, ele já teve experiências como Gogo Boy e quer ganhar o prêmio para renovar os votos em seu casamento.

Com 35 anos, o participante do grupo pipoca é natural de Tijucas, Santa Catarina, e trabalha como cozinheiro em uma escola em Balneário Camboriú. Com 16 anos, ele saiu de casa para estudar em um colégio interno. Ele é formado em jornalismo, mas não segue a profissão. Além disso, também se estudou história.

Durante a segunda graduação, ele estagiou voluntariamente em um colégio, para ensinar crianças a ler e escrever, onde descobriu sua paixão pela cozinha. Através de um concurso, ingressou como cozinheiro em uma creche e se apaixonou. No meio do caminho, ele chegou a trabalhar como gogo boy em uma boate.

Maycon, atualmente comprometido, é casado com Franciane desde os 20 anos. Eles planejam renovar os votos matrimoniais após o reality show e estão na fila de adoção para realizar o sonho do primeiro herdeiro. Embora se defina como heterossexual, também já revelou que teve experiências com outros rapazes na adolescência.

Yasmin Brunet é confirmada no Camarote do BBB24:

Enquanto o público conhece Maycon, outro participante do reality show foi confimado. A modelo Yasmin Brunet está oficialmente no elenco do BBB 24, da Globo. O nome dela foi anunciado pela emissora na tarde desta sexta-feira, 5, como integrante do Grupo Camarote. Que tal saber curiosidades sobre a vida dela?

Yasmin Brunet tem 35 anos, é do Rio de Janeiro e é filha da modelo Luiza Brunet. Ela começou a carreira de modelo aos 13 anos por incentivo de usa mãe famosa. Ela morou por 9 anos na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, por causa de sua carreira nas passarelas. Ela é vegana e diz que é competitiva. Além disso, tem uma longa lista de interesses amorosos; saiba tudo sobre a loira.