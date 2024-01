BBB24: Rodriguinho fala sobre a possibilidade de dividir quarto Davi

Em conversa com Pitel e Fernanda, nesta quarta-feira, 31, Rodriguinho também fala sobre Isabelle ter acordado cantando no quarto

Na tarde desta quarta-feira, 31, Fernanda, Pitel e Rodriguinho conversaram sobre a disposição de quartos dentro da casa do BBB 24. O cantor fala sobre Isabelle ter ido dormir no Quarto Gnomo nesta madrugada e fala dela ter acordado cantando com o Toque de Despertar. Mais cedo, o brother também falou sobre isso na sala.

"Cantando na minha cabeça", começa Rodriguinho. "E duas músicas do Pará, para significar que as duas voltaram", fala Pitel "A música pode até ser de Marte, só não vem cantar de manhã e bater palma...Enquanto alguém está dormindo", continua o cantor.

"É, não é nosso estilo de quarto mesmo não. Não, é nosso estilo, amiga. A gente não faz isso", explica Fernanda. "Ela acordou batendo palma aqui dentro, foi?", pergunta Pitel. "Dançando, cantando junto e batendo palma", comentou Rodriguinho.

"Bin Laden tem que voltar para a cama dele. A gente não vai se relacionar com outras pessoas, está claro", afirmou Pitel aos risos. "Detalhe, relações com ela, o Davi vem junto na mochila, tá? Só para lembrar vocês...Já deitou do ladinho de vocês que eu bem vi", diz o cantor. Ele ainda segue: "Daqui a pouco vem novidade, 'ele é legal, deixa ele'. Ele entra e eu saio no mesmo minuto. Eu durmo no chão do banheiro", afirma o cantor de pagode.

"Ninguém vai entrar nesse quarto", diz Fernanda. "Já entrou, já dormiu a Ministra de Relações Públicas de Manaus", diz Rodriguinho.

Rodriguinho choca com plano contra Davi

Rodriguinho já está pensando nos próximos passos do jogo no BBB 24, da Globo. Logo após a eliminação de Luigi, ele contou que não quer ver Davi se tornando o líder da semana. Para isso, ele quer criar um plano para impedi-lo de vencer a prova do líder.

Porém, ao dar sua opinião, ele fez uma declaração polêmica. “Temos que fazer alguma coisa para o Davi não ganhar o líder, quebrar a perna dele, sei lá”, disse ele. A fala dele deu o que falar dentro da casa e Bin Laden reprovou. “Não, pelo amor de Deus”. E Lucas Henrique também ficou contra. “Rodriguinho, isso aí dá m*rda”.