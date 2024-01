BBB 24: Rodriguinho choca com plano contra Davi: ‘Quebrar a perna’

Rodriguinho cria uma estratégia para impedir que Davi conquiste um poder no BBB 24 e surpreende os internautas

O cantor Rodriguinho já está pensando nos próximos passos do jogo no BBB 24, da Globo. Logo após a eliminação de Luigi, ele contou que não quer ver Davi se tornando o líder da semana. Para isso, ele quer criar um plano para impedi-lo de vencer a prova do líder.

Porém, ao dar sua opinião, ele fez uma declaração polêmica. “Temos que fazer alguma coisa para o Davi não ganhar o líder, quebrar a perna dele, sei lá”, disse ele. A fala dele deu o que falar dentro da casa e Bin Laden reprovou. “Não, pelo amor de Deus”. E Lucas Henrique também ficou contra. “Rodriguinho, isso aí dá m*rda”.

Vale lembrar que Davi é visto como um rival de vários jogadores do BBB 24. Inclusive, no último paredão, ele recebeu 9 votos para ir para a berlinda, mas escapou na prova bate-volta.

Rodriguinho disse que eles têm que usar estratégia para não deixar o Davi ganhar a liderança e ele deu a sugestão de “Quebrar a perna dele".



Todos riram e no final disseram que são por esses comentários que está dando merda. #BBB24pic.twitter.com/aMCpHbPeYE — Africanize (@africanize_) January 31, 2024

Wanessa Camargo irá recusar VIP de Davi caso ele vire líder

Ainda nesta terça-feira, 30, Wanessa Camargoafirmou que irá recusar o VIP de Davi caso ele assuma a próxima liderança do BBB 24. O desabafo veio durante uma conversa com Yasmin Brunet, logo após o brother afirmar que daria uma das pulseiras para a cantora para que ela tenha acesso a uma alimentação melhor.

"Amiga, o Davi falou que vai me pôr no VIP se ganhar o Líder", disparou Wanessa. Em seguida, Yasmin opina: "Ai, que bom". "Não, eu vou falar para ele não pôr", declara a cantora.

A modelo, então, questiona o motivo dela recusar e Wanessa esclarece que é por conta de seu voto ter sido nele. "Ele não sabe que você votou nele?", questiona Yasmin. "Eu acho que não", diz a cantora. "Fala para ele que você votou nele", diz a modelo. "Não me põe. 'Dos nove votos, uma sou eu, então você pode pôr outras pessoas'", declara a namorada de Dado Dolabella, fazendo referência a qual seria sua fala.