BBB24: Pitel avalia alianças dentro do reality: ‘Fazer novos vínculos'

Em conversa no Quarto Gnomo, Pitel revela a Fernanda e Michel que não acredita que seja o momento de rever a rota de suas estratégias no jogo

As coisas estão esquentando dentro da casa mais vigiada do Brasil! E no quarto gnomo os brothers estão pensando sobre os próximos passos dentro do jogo. Nesta quinta-feira, 29, Pitel fala sobre seus planos para Fernanda e Michel, que não acredita que seja o momento de rever a rota de suas estratégias no jogo.

"Para mim não é hora de fazer novos vínculos, não. Para mim não é hora de tentar resolver. Que nem, tipo, a Bia tentou fazer com a Giovanna. De 'ah, vamos tentar a partir de agora?'. Não!", dispara.

"O que tinha que ter sido feito, já foi", continua o mineiro. A assistente social continua com seus argumentos:

"Para mim, não é hora de eu me resolver com todo mundo, sabe? O time de lá é o time de lá, e o time de cá é o time de cá. Se for para o Paredão, vai eu e você testar quem é bom e quem é ruim. Quem o Brasil gostou, vai ficar. Quem não gostou, vai sair", confirma.

Minutos depois, o professor de Geografia opina, dizendo que enxerga potencial na proximidade entre Pitel e Lucas Henrique: "Eu acho, Fernanda, às vezes interessante, sim, a conversa que a Pitel tem com o Lucas. Só que é uma linha muito tênue, você tem que ter muito cuidado. Muito cuidado!", alerta o brother.

"E eu, sinceramente, não sei se Pitel tem essa maturidade não, hein", rebate a confeiteira. A alagoana, então, entrega que está maturando a ideia desde a manhã, no Confessionário do jogo.

"Eu gosto muito dele. Hoje eu falei sobre isso no Raio-X, de jogar com vocês e conversar muito com eles. Porque eu não quero parecer que, um exemplo, que eu estou fazendo leva e traz. Mas tudo o que ele fala, eu trago", afirma. "Não, e uma hora vai dar ruim, sim", conclui Fernanda.

Pitel detona comportamento de Davi

Enquanto a festa da líder Beatriz acontecia no BBB 24, da Globo, Giovanna Pitel e Lucas Henrique aproveitaram o momento para bater um papo a respeito dos últimos acontecimentos na casa mais vigiada do país. Na tarde da última quarta-feira, 28, os participantes se envolveram em uma grande discussão após a sister Alane receber punição e perder estalecas.

Ao longo da conversa, a assistente social reforçou para Lucas Henrique que não iria julgar os adversários para além do jogo, com exceção de pessoas que a desagradam. Ela, então, menciona o nome de Davi e aponta o brother como "desrespeitoso".