BBB 24: Pitel detona comportamento de Davi: 'Desrespeitoso'

Em conversa com um brother, Pitel criticou Davi e afirmou que as atitudes do motorista de aplicativo no BBB 24 'passam do jogo'

Enquanto a festa da líder Beatriz acontecia no BBB 24, da Globo, Giovanna Pitel e Lucas Henrique aproveitaram o momento para bater um papo a respeito dos últimos acontecimentos na casa mais vigiada do país. Na tarde da última quarta-feira, 28, os participantes se envolveram em uma grande discussão após a sister Alane receber punição e perder estalecas.

Ao longo da conversa, a assistente social reforçou para Lucas Henrique que não iria julgar os adversários para além do jogo, com exceção de pessoas que a desagradam. Ela, então, menciona o nome de Davi e aponta o brother como "desrespeitoso".

"Aqui dentro eu entendo que não quero falar de você como pessoa, quero falar de você como jogador, porque quando passar por aquela porta seu jogo não vai me interessar mais, quero que isso aqui zere, não quero que você leve para o coração. Já errei com Rodrigo, com Fernanda, acho que Rodrigo nunca errou comigo", iniciou Pitel.

E continuou: "Quero tentar ao máximo julgar as pessoas aqui pelo jogo delas, fora a parte das pessoas que eu acho chata, porque ser chata é pontual. O que o Davi faz é chato, cansativo, é desrespeitoso. Para mim, isso passa do jogo", opinou ela.

Pitel: "Eu quero tentar, no máximo, julgar as pessoas pelo jogo delas. Fora a parte das pessoas que eu acho chatas... Ser chato é pontual. [...] O que o Davi faz é chato, cansativo, desrespeitoso... Para mim, isso passa do jogo." #BBB24pic.twitter.com/BqaUJY4cBt — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 29, 2024

Na sequência, Giovanna Pitel revelou que Matteus a procurou para resolver alguns conflitos, mas que ela não aceitou conversar.

"Não quero conversar. A gente está em lugares opostos no jogo. [...] Aqui dentro eu não tenho para que fazer uma grande amizade, um grande jogo. 50 dias de programa a gente joga de lado oposto, quando uma cabeça que as pessoas consideravam grande do seu grupo saiu, você me procurou para dizer que não é bem assim? Assim não. Para cima de mim, não", concluiu a sister, se referindo a eliminação de Rodriguinho.

Como foi a discussão envolvendo estalecas?

Wanessa Camargo, Yasmin Brunet e Alaneprotagonizaram uma super briga na cozinha durante a noite desta quarta-feira, 28, no Big Brother Brasil 24.

A bailarina estava no Quarto do Líder quando tomou uma punição. A sister ouviu risos na parte debaixo da casa e desceu furiosa.

"Vocês estão comemorando isso e passam a mão na cabeça que faz isso de propósito. Eu estava lá em cima e ouvi vocês gritando. Eu não fiz de propósito e jamais faria de propósito como faz a casa inteira", disparou.

A cantora levantou a voz para defender Yasmin: "Você é a pessoa que mais contribuiu [com punições], não fale dela". "Ela fez de propósito", respondeu Alane. "E daí?", defendeu a modelo.

"Eu reconheço meu erro. Wanessa, com todo o respeito, eu jamais faria isso de propósito [...] Isso não se faz", falou mencionando as atitudes da loira de não se importar em tomar punições.

"Eu jamais vou concordar em alguém querer levar uma casa inteira pro Tá Com Nada de propósito. Eu não concordo com isso", afirmou. Momentos depois, Wanessa Camargo perdeu a paciência e discutiu com Davi. Confira!