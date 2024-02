BBB24: Isabelle cai no choro ao falar sobre julgamentos de relação com Davi

Em conversa com Marcus e Bia, a cunhã desabafou sobre os julgamentos que recebe dos brothers por ser amiga de Davi

Isabelle caiu no choro ao desabafar sobre a pressão que recebe dos outros participantes por ser próxima de Davi no Big Brother Brasil 24.

Em conversa com Marcus Vinicius e Beatriz no Quarto Fada, a cunhã lamentou ter entrado na mira dos brothers por sua relação com o baiano e disse que sua cabeça 'está a mil'.

A amazonense relembrou uma conversa que teve com Wanessa: "'Ai, se você ganhar Anjo e dar Anjo para Davi, em resumo, você vira opção'. Aí você fica como? Cara, porque é uma das pessoas que eu posso dar o Anjo sim. Você fica com a cabeça a mil, a gente fica mal, porque já te olham assim".

Isabelle revelou sobre alguns olhares que recebe na casa. "Uma das coisas que tem me incomodado muito é que, nas poucas conversas que eu tenho com ele, quando é em público, as pessoas começam a olhar. Ontem, na prova, estava assim. O pouco que eu olhava para o lado, já tinha gente me olhando, achando que a gente tá jogando junto, um ajudando o outro...", disparou. "Se tiver também, fod*-se", opinou Marcus.

A cunhã seguiu dizendo que continuará tentando auxiliar Davi, pois tem carinho por ele, além dele ser humano, e que isso poderá virar opção de voto.

O comissário tentou tranquilizar a sister. "Posso te falar uma coisa? Quem tira é o Brasil", disse relembrando casos como o de Babu Santana e Juliette que foram diversas vezes ao paredão. "Segue o que seu coração está falando. Deixa falarem. Eu tenho contato com muitas pessoas que falam sobre isso, mas não quer dizer que eu compactuo com o pensamento", completou ele.

"Eu não quero ter que ficar me justificando", desabafou Isa caindo no choro. "Mas não precisa!", disse Marcus. "Eu estou me sentindo muito mal por causa disso", falou a cunhã.

"Isabelle, aqui dentro é assim. Às vezes, eu vou gostar de uma pessoa que o Marcus não vai gostar. É problema dele", finalizou Bia.