BBB 24: Atitude de Davi enfurece rivais em prova: ‘Acha que é perseguição’

Comportamento de Davi durante prova de resistência causa indignação e motorista é massacrado por concorrentes no BBB 24; entenda

Durante a madrugada desta sexta-feira, 9, os confinados na casa do Big Brother Brasil 24 enfrentaram uma dinâmica de resistência na Prova do Líder da semena. Mas se engana quem pensa que o maior desafio foi lidar com a competição! É que alguns brothers ficaram enfurecidos com o comportamento de outro participante, o motorista Davi.

Para quem não acompanhou a dinâmica, cada jogador precisava se posicionar lado-a-lado ao rival, concentrando-se para encontrar itens específicos e entregá-los nas casas certas antes do tempo acabar, quando sua vez era determinada pelo telão. Acontece que os brothers não gostaram nada de ficar perto do motorista. O motivo? É que ele soltou a voz na prova.

Em meio à disputa, o baiano aproveitou a oportunidade para cantar, passando um bom tempo desafinando. No entanto, não ficou claro se essa seria uma estratégia para se manter alerta ou simplesmente incomodar os colegas de confinamento. Se Davi apostou na segunda opção, deu certo, já que muitos participantes ficaram extremamente irritados.

“Se eu fosse vocês ia lá para a cama, hein? Vão dormir que está melhor. A cama lá com ar-condicionado, lençol, edredom. Vão dormir, gente”, disse o motorista, enquanto descansava a voz entre uma música e outra. Yasmin Brunet, que foi a segunda sister a deixar a prova, reclamou em voz alta: “Eu vou enlouquecer”, a modelo disparou.

Irritado, Rodriguinho tentou entrar na onda e até pediu uma música com ironia, ao que Davi negou: “Gostei dessa, velho, essa me incentiva a ficar aqui”, disse o baiano. Já Lucas Henrique detonou o comportamento do motorista: “Depois ele recebe nove votos e acha ruim. O cara recebe nove votos e acha que é perseguição. Ele é chato”, o professor detonou.

Vale mencionar que apesar de irritar seus colegas, Davi não chegou nem perto de estar entre os finalistas da dinâmica. Alane, Beatriz e Lucas Henrique foram os únicos confinados que permaneceram na disputa pela liderança da casa. Eles continuaram concentrados em realizar as entregas necessárias até a manhã, quando foram eliminados aos poucos.

Quem ganhou a Prova do Líder?

O brother Lucas Henrique está com a liderança da semana em suas mãos no Big Brother Brasil. Isso porque ele foi o último participante a deixar a prova do líder de resistência. O rapaz resistiu por quase nove horas e foi o campeão da prova após Beatriz cometer um erro na competição e não concluir sua rodada. A sister, inclusive, se desesperou e caiu no choro ao perder a prova.

Ao voltar para a casa, Lucas ficou radiante e pulou na piscina para comemorar sua vitória na prova. Logo depois, ele já contou que sabe quem vai indicar ao paredão nesta semana. Em uma conversa com a aliada Leidy no banheiro da casa, o professor de educação física entregou quem deve ficar na Mira do Paredão e receber sua indicação.