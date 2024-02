Vídeo antigo de Beatriz ressurge e detalhe inusitado chama atenção: “Ela sabe”

Beatriz é vista dançando em vídeo de passado ‘secreto’ e internautas levantam suspeitas de que ela está interpretando ‘personagem’ no BBB 24

Na última quinta-feira, 8, um vídeo do passado da sister BeatrizReis ressurgiu e começou a circular nas redes sociais. Mas o registro chamou a atenção dos espectadores do programa por um detalhe inusitado. É que a participante aparece dançando e sensualizando, diferentemente de como costuma fazer nas festas do Big Brother Brasil 24.

Quem acompanha as noitadas da casa mais vigiada do Brasil geralmente vê Beatriz com um comportamento bastante diferente do que é mostrado no vídeo do suposto passado “secreto". A sister costuma ser mais desinibida e dançar de um jeito descontraído, sem seguir coreografias ou adicionar sensualidade às suas performances, que são divertidas.

Mas no registro, Beatriz é vista executando uma coreografia famosa nas redes sociais, requebrando e rebolando com muita sensualidade e carão. A performance antiga levantou suspeitas de que a vendedora, que também é atriz, possa estar interpretando um "personagem" no reality show global, o que tem gerado debates nas redes sociais.

No X, o antigo Twitter, o público repercutiu sua opinião ao assistir o registro antigo: “A Beatriz do Brás dançando fora do personagem ‘maluca da galera”, disse uma internauta. “Por que ela apenas não dança como ela dança na vida real? Pra que esse personagem?”, questionou outra. “Ela sabe dançar?”, perguntou mais um.

Por que ela apenas nao dança como ela dança na vida real? Pra que esse personagem de pata choca pic.twitter.com/LDkpdV7zBc — 🏐💊 Cadê minha Dipirona (@cloh_tavares) February 8, 2024

No entanto, alguns admiradores também saíram em defesa da vendedora: “Vocês já apenas cogitaram que é no vídeo que ela está tentando ser uma garota mais sexy e tudo mais e na verdade ela não é assim?”, disparou uma fã. “Vocês acreditam que a verdadeira Bia é a de um vídeo de 10 segundos e não aqui está todo dia no reality???”, disse outra indignada.

Passado de Beatriz já foi alvo de especulações:

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que o passado de Beatriz gera polêmica. Assim que entrou no confinamento, a sister teve seu nome envolvido em uma polêmica fora da casa depois que internautas resgataram algumas fotos em que a vendedora aparece toda produzida ao lado do balé do Faustão na Band.

Nas redes sociais, o público do reality questionou se a vendedora teria, de fato, participado da atração e levantou a preocupação de que isso pudesse ser uma trapaça com o grupo de anônimos. A equipe de Beatriz decidiu se manifestar sobre os rumores e esclarecer que a sister não participou do balé do apresentador e fez apenas um teste para a atração.

Beatriz se desespera após perder prova:

Durante a madrugada desta sexta-feira, 9, os confinados no Big Brother Brasil 24 disputaram a liderança na segunda prova de resistência do reality show. No entanto, pela manhã, Alane e Beatriz cometeram alguns erros e deixaram a dinâmica. Desoladas, as sisters expressaram sua frustração após perderem para Lucas Henrique.