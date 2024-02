BBB24: Fernanda aconselha Rodriguinho em relação a participante

'Depois você pega ela', aconselhou Fernanda em conversa com o cantor nesta quarta-feira, 21, sobre os possíveis alvos caso ele se torne Líder

No Quarto Gnomo, ainda falando de jogo, Rodriguinho e Fernanda conversam sobre uma possível liderança do cantor. Pouco antes, a sister opinou sobre Wanessa e Yasmin no BBB 24. Fernanda pergunta quem Rodriguinho colocaria Na Mira do Líder, caso se tornasse o Líder da semana.

O cantor comenta o nome de Davi e fica pensando sobre as outras possibilidades. A confeiteira, então, diz: "Você quer dar pra Raquele, não quer? Você quer, cara. Acho melhor tentar deixar passar isso, hein. Pelo menos por enquanto".

O cantor comenta: "Eu não preciso pegar Raquele agora não". Fernanda concorda e acrescenta: "Exatamente, pega depois, cara. Não quebra essa ideia de grupo por enquanto, não. Porque, querendo ou não, mais ou menos a gente ainda tem mais gente do que os outros, se eles não se juntarem". A sister então finaliza o papo: "Depois você pega ela".

Rodriguinho detona atitude de Raquele no Sincerão

Rodriguinho ficou bastante incomodado com o Sincerão da última segunda-feira, 19. O cantor, que chegou a dizer que deixaria o BBB 24 após a dinâmica, não gostou nem um pouco de Raquele ter triturado a carta de sua família. Os brothers haviam se aproximado e estavam 'jogando juntos'.

Durante a tarde desta terça-feira, 20, o pagodeiro repercutiu o assunto em conversa com Pitel na academia. Ele contou o que falou quando a doceira foi tentar se desculpar com ele com a justificativa de que ele já havia sido líder 2 vezes, e reafirmou que não jogará mais com a sister.

"Vou brigar com a Raquele? Tenho certeza que a intenção dela não foi ruim, entendeu? Mas estratégia ruim, sim! Estratégia ruim, estratégia falha. O que faz dela, pra mim, uma jogadora ruim. O que faz eu não querer jogar com ela", disparou.