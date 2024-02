BBB24: Rodriguinho detona atitude de Raquele no Sincerão: "Estratégia ruim"

Rodriguinho ficou bastante incomodado após Raquele triturar a carta de sua família no Sincerão do BBB 24

Rodriguinho ficou bastante incomodado com o Sincerão da última segunda-feira, 19. O cantor, que chegou a dizer que deixaria o BBB 24 após a dinâmica, não gostou nem um pouco de Raquele ter triturado a carta de sua família. Os brothers haviam se aproximado e estavam 'jogando juntos'.

Durante a tarde desta terça-feira, 20, o pagodeiro repercutiu o assunto em conversa com Pitel na academia. Ele contou o que falou quando a doceira foi tentar se desculpar com ele com a justificativa de que ele já havia sido líder 2 vezes, e reafirmou que não jogará mais com a sister.

"Vou brigar com a Raquele? Tenho certeza que a intenção dela não foi ruim, entendeu? Mas estratégia ruim, sim! Estratégia ruim, estratégia falha. O que faz dela, pra mim, uma jogadora ruim. O que faz eu não querer jogar com ela", disparou.

Em seguida, Rodriguinho fiz que apesar disso, não quer ter sentimentos ruins a respeito de Raquele. "Mas eu não posso ter raiva dela. Não quero carregar raiva nem mágoa dela por isso", concluiu.