BBB24: Beatriz surpreende Davi ao revelar que ainda é virgem; veja reação

Em conversa na área externa com Davi, nesta sexta-feira, 16, a sister comentou que nunca teve relação sexual com ninguém nem nunca namorou

Na madrugada desta sexta-feira, 16, em conversa na área externa da casa, Beatriz surpreendeu Davi ao revelar que nunca namorou ninguém e que ainda é virgem. A vendedora do Braz queestava sentada ao lado das sisters, Deniziane e Alane, quando o motorista de aplicativo perguntou na lata: ''Tu é virgem?''.

Rapidamente a moça confirmou: ''Sou, juro por Deus!'. 'Depois da resposta, o baiano perguntou novamente e caiu na gargalhada sem acreditar na revelação da companheira de jogo. Ela ainda ressaltou: ''Sério, nunca namorei''. Após o brother rir bem alto surpreso com a resposta, ela ainda complementou:

“Eu falei até no meu VT aqui do programa, que passa na televisão, não sei se passou na televisão, né?”, perguntou. Davi interrompeu e perguntou a idade dela. Ao dizer que tem 23 anos, ela continuou: ''Eles perguntam aqui do Big brother: 'conta um segredo' aí eu falei: Ah sou virgem''.

Davi questiona alvos da líder para Isabelle

Temendo que possa ser indicado novamente ao paredão do BBB 24, da Globo,Davi tentou descobrir quais brothers são alvos de Raquele, líder da semana. Em conversa com Isabelle, sister com quem tem mais proximidade dentro da casa, o motorista de aplicativo questionou se ele poderia ser uma das opções da doceira.

"Quem vai? É o pessoal lá?", pergunta Davi. Isabelle, no entanto, avisou para o brother que não tocaria no assunto. "Eu prefiro não falar. Eu estou falando de mim e de você", explicou ela. E continuou: "Isso é uma coisa muito particular, é jogada dela. Nem opino, nem falo nada. Mas até agora, pelo que sei, tem muita gente na casa para votar".

O brother, então, analisou a possibilidade de ser o indicado para a berlinda. "Mas ela pode me botar no paredão. Você acha que ela não me bota? Você acha?", questionou Davi. Vale lembrar que Raquele já revelou aos aliados de jogo quais adversários colocará 'Na Mira' como possíveis indicações ao paredão, que acontece ao vivo no próximo domingo, 18.