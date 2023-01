BBB23: Tiago Leifert critica participantes que estão na Casa de Vidro

Sem papas na língua, ex-apresentador do reality show Tiago Leifert dá opiniãp sincera sobre primeiros participantes

O ex-apresentador do Big Brother Brasil Tiago Leifert (42) não poupou palavras para criticar os possíveis participantes do reality que estão presos na Casa de Vidro. Nesta terça-feira, 10, que começou a dinâmica, o jornalista usou suas redes sociais para dar sua opinião sobre os quatro.

Na página oficial do Instagram do reality show de confinamento da Rede Globo, disparou sua opinião sincerona sobre os novos participantes: “Eles chegaram com tudo! A Casa de Vidro tá dando o que falar com os moradores Gabriel, Giovanna, Manoel e Paula”, escreveu a conta do BBB. “Já tem participante me irritando”, respondeu nos comentários Tiago, sem citar nomes.

Depois que a dinâmica que vai definir apenas dois confinados para dentro do reality, o famoso disse em suas redes sociais que não tem mais amarras e pode criticar os participantes do Big Brother Brasil à vontade.

Aniversário da filha de Daiana Garbin e Tiago Leifert

A jornalista Daiana Garbin encantou os fãs ao exibir os detalhes da festa de aniversário da filha, Lua, fruto do casamento com Tiago Leifert. A menina completou 2 anos de vida na última sexta-feira, 28, e ganhou uma festa luxuosa.

A família se reuniu para celebrar a nova idade da garotinha em uma festa com o tema da animação A Pequena Sereia. O bolo de quatro andares contou com decoração personalizada com o tema do fundo do mar e uma sereia no topo. Além disso, a mesa dos doces contou com vários quitutes cuidadosamente decorados com a temática da celebração. Inclusive, a decoração contou com um painel ao fundo e várias bexigas.