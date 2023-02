BBB23: Sertanejo fala sobre história íntima exposta por Key Alves

Cantor sertanejo se envolveu com jogadora de vôlei Key Alves e teve seu relacionamento exposto pela atleta

Que a jogadora de vôlei Key Alves já viveu vários romances com pessoas famosas, a internet já está acostumada. Mas, dentro do confinamento de Big Brother Brasil 23, a atleta não está guardando nenhum detalhe sobre sua vida amorosa. Então, um dos affairs da famosa, o cantor sertanejo Gustavo Mioto, se pronunciou após ter uma história íntima com Key revelada.

Key contou durante uma brincadeira na casa mais vigiada do Brasil que já ficou com alguns famosos. Quando Tina perguntou para a atleta, qual desses famosos ela gostaria de um replay, ela nem pensou duas vezes: “Já peguei e pegaria de novo, né? O Xamã, Gustavo Mioto… E tem o top 1, mas eu nunca posso falar, é uma pessoa que não tem como”, comentou a jogadora, rindo.

Com a declaração de Key viralizando na internet, Gustavo se pronunciou, mesmo que de forma discreta. “Loucura… só queria ficar quieto aqui”, brincou o sertanejo, em seu perfil oficial no Twitter. Sem citar sobre o que, os fãs logo entenderam o assunto e brincaram com o cantor. “Mioto tu esconde, e ela é boca de sacola que explanou”, ironizou uma internauta. “Uai bonito, tu apronta e depois quer ficar quieto, tu num era assim não Gustavo”, comentou outra.

Loucura... só queria ficar quieto aqui — Gustavo Mioto 💡 (@GustavoPMioto) January 29, 2023

Gabriel faz piada ofensiva com Bruno e irrita internet

Completamente despreocupado com a berlinda que enfrenta, o modelo Gabriel Tavares causou um alvoroço na internet ao fazer mais uma piadinha ofensiva durante o confinamento do Big Brother Brasil 23, nesta terça-feira, 13. Novamente, o alvo da frase ofensiva foi o brother Bruno. Gabriel continua mostrando que não tem filtro para o que pode ser considerado errado de falar para outras pessoas. Enquanto conversava com outros participantes do reality show na piscina, ele comentou sobre o corpo do colega. “E o Bruno, que parece o Garfield, de tão gordo?”, falou o modelo, com a atriz Bruna Griphao olhando e rindo, chegando a concordar com a “piada” de seu ex-affair: “Motivo de voto!”, ironizou a famosa, logo em seguida.