BBB23: Ricardo dá opinião sincerona sobre Dania Mendez após deboche

Biomédico Ricardo Alface fala sobre atitude da mexicana Dania Mendez no BBB 23

Depois do Paredão deste último domingo, 19, o biomédico Ricardo Alface virou alvo de piadas dentro do Big Brother Brasil 23 por ter seu voto anulado pelo poder da mexicana Dania Mendez, a intercambista gringa que veio do La Casa de Los Famosos, do México.

Nesta segunda-feira, 20, o brother estava na cozinha, quando foi zoado pela médica Amanda Meirelles. “Agora conta para mim, Facinho, que o Brasil quer saber… Como é você saber que a Dania não te deu a moral de não ter nem um voto?”, perguntou, debochando de Ricardo.

“Olha, vou te falar, para eu perdoar ela…”, respondeu o biomédico. “Agora a Dania é aclamada lá fora, tipo: ‘Wooo, jogadora!’”, completou Amanda. “Jogadora! Dois dias de game, fez mais que muita gente”, brincou Ricardo. “Fez mesmo!”, concordou a médica.

O que aconteceu entre o brother e a mexicana foi que, ao arrematar o Poder Curinga da semana, Ricardo ainda se deu mal. Dania recebeu a chance de dar peso dois ao voto do biomédico, ou anulá-lo completamente. Ela escolheu acabar com a chance de Alface.

Saudade!

Na manhã desta segunda-feira, Cezar Black abriu seu coração no Raio-X e revelou que está com saudades de uma sister que já foi eliminada. "Ontem eu quase tive um troço quando vi a Key na 'La Casa de Los Famosos'. Fiquei ansioso achando que ela ia voltar. Até arrumei a cama da bichinha", revelou o enfermeiro

