BBB 23: Cezar Black diz que está com saudade de Key Alves: ''Achando que ela ia voltar''

Sem saber da repescagem de ex-participantes do BBB 23, brother Cezar Black conta que esperava pela volta de Key Alves ao reality

Durante o raio-X na casa do BBB 23, na manhã desta segunda-feira, 20, Cezar Black (35) não escondeu a esperança de ver a eliminada Key Alves (23) de volta ao jogo.

O brother comentou que está sentindo falta de sua aliada no confinamento após ele e os outros participantes descobrirem que a oitava eliminada do reality show esteve com mexicanos no reality La Casa de Los Famosos.

"Ontem eu quase tive um troço quando vi a Key na 'La Casa de Los Famosos'. Fiquei ansioso achando que ela ia voltar. Até arrumei a cama da bichinha", disse o enfermeiro.

Ele ainda mandou um recado para a jogadora de vôlei: "Espero, neguinha, que você esteja bem se não for voltar. Acho que não volta... Queria muito. Muita saudade de você."

Na sequência, Black comentou que "milagrosamente não foi para o paredão" e ressalta que está feliz por permanecer mais uma semana no programa.

O que Cezar Black não sabe é que existe uma grande chance de Key Alves retornar ao BBB 23. A temporada terá uma repescagem, que foi anunciada na noite de domingo, 19, ao público pelo apresentador Tadeu Schmidt (48).

O comunicador revelou que a produção confinou novamente os ex-BBBs desta temporada para que disputem uma votação do público para ter a chance de voltar para a competição. Dois ex-BBBs vão ter a chance de retornar para o reality e entrar novamente na disputa pelo título de campeão da edição. A votação será aberta na terça-feira, 21, e a decisão será revelada na quinta-feira, 23.

Avô de Key Alves morre e a família toma decisão radical

A família da jogadora de vôlei Key Alves está de luto nesta semana! Isso porque o avô dela, José Batista Ramalho, faleceu no último domingo, 19. A artista estava retornando de sua passagem pelo reality show La Casa de Los Famosos, do México, e foi direto para o confinamento da Casa do Reencontro, que é a dinâmica de repescagem do BBB 23, da Globo. Assim, a família decidiu não contar para ela sobre a morte do avô.

Nas redes sociais, a equipe de Key Alves revelou que a família optou por não comunicá-la sobre o que aconteceu. "Infelizmente o avô da Key, o senhor José Batista Ramalho, faleceu na última noite (19/03). Nós sabemos como o amor e apoio dos seus avós é importante e ela sempre fez de tudo para vê-los bem e felizes", disseram.

E continuaram: "Quando aconteceu, a Key já estava confinada e sem acesso às suas redes sociais e pessoas externas, e a família decidiu não contar sobre o falecimento. Nós respeitamos essa decisão e, quando ela voltar, iremos tratar do assunto com ela da maneira mais acolhedora e transparente possível. Nossos sentimentos a toda família da Key. Team Key".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!