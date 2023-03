BBB 23: Avô de Key Alves morre e a família toma decisão radical

Família de Key Alves decide não comunicá-la sobre a morte do avô enquanto ela está confinada na Casa do Reencontro do BBB 23

A família da jogadora de vôlei Key Alves está de luto nesta semana! Isso porque o avô dela, José Batista Ramalho, faleceu no último domingo, 19. A artista estava retornando de sua passagem pelo reality show La Casa de Los Famosos, do México, e foi direto para o confinamento da Casa do Reencontro, que é a dinâmica de repescagem do BBB 23, da Globo. Assim, a família decidiu não contar para ela sobre a morte do avô.

Nas redes sociais, a equipe de Key Alves revelou que a família optou por não comunicá-la sobre o que aconteceu. "Infelizmente o avô da Key, o senhor José Batista Ramalho, faleceu na última noite (19/03). Nós sabemos como o amor e apoio dos seus avós é importante e ela sempre fez de tudo para vê-los bem e felizes", disseram.

E continuaram: "Quando aconteceu, a Key já estava confinada e sem acesso às suas redes sociais e pessoas externas, e a família decidiu não contar sobre o falecimento. Nós respeitamos essa decisão e, quando ela voltar, iremos tratar do assunto com ela da maneira mais acolhedora e transparente possível. Nossos sentimentos a toda família da Key. Team Key".

Saiba como será a repescagem do BBB 23: Casa do Reencontro

O apresentador Tadeu Schmidt revelou detalhes de como será a repescagem do BBB 23. A dinâmica via contar com a participação dos eliminados do reality show desde a primeira semana - excluindo Bruno Gaga, que desistiu, e MC Guimê e Cara de Sapato, que foram expulsos. Os ex-BBBs vão disputar duas vagas para retornar à disputa pelo prêmio de campeão.

A votação será aberta na terça-feira, 21, e a decisão será revelada na quinta-feira, 23 . A Globo criou uma Casa do Reencontro, onde confinou os participantes que foram eliminados nos paredões, sendo Larissa, Key, Fred Nicácio, Gustavo, Cristian, Paula, Tina, Gabriel e Marília. Eles e o participante eliminado nesta semana vão disputar o voto do público. Os ex-BBBs já estão confinados e não sabem o que vai acontecer com eles.

"Vai ter reencontro aqui no Big Brother Brasil! Na próxima quinta-feira, dois ex-participantes desta temporada vão voltar para a nossa casa. E quem vai decidir quem retorna ao jogo são vocês. Como vai ser isso? Na terça-feira, a pessoa eliminada do paredão desta semana vai direto para a casa do reencontro. Lá, ela vai se juntar a Larissa, Key, Fred Nicácio, Gustavo, Cristian, Paula, Tina, Gabriel e Marília. E a gente vai abrir uma votação no Gshow. Os dois mais votados por vocês vão voltar para o jogo para disputar o prêmio do BBB 23. Ambos voltam sem imunidade, e nesta semana não participam nem da prova do líder e nem da prova do anjo, que aliás vai ser autoimune", disse o apresentador.