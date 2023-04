BBB23: Ricardo confessa que cederia vitória para Sarah: "De coração"

Apaixonadíssimo! Ricardo revela que cederia o prêmio da Prova do Anjo do BBB23 para a affair, Sarah Aline

A Prova do Anjo do BBB23 aconteceu nesta sexta-feira, 14, e quem ganhou a disputa foi Sarah Aline (25). RicardoCamargo (30) ficou perto da vitória, mas errou na dinâmica final. Durante uma conversa, o biomédico confessou que estaria disposto a entregar o prêmio para seu affair dentro da casa, caso fosse necessário.

Tudo começou quando BrunaGriphao (24) provocou o brother. Durante a conversa, Ricardo brincou que tinha perdido a prova de propósito, para ser imunizado por sua parceira no reality. Sarah não gostou de ouvir isso e foi tirar satisfação com o brother, que precisou explicar o que realmente aconteceu e qual era seu verdadeiro plano.

"Eu pensei, eu ia ceder o colar. Depois que foi competir, fazer o que? Competi então! Foi a mesma coisa de ontem. Fiquei feliz que a Domi ganhou, aí sentei aqui e pensei: 'Top 6, puts'. Aí ganhamos a prova, fiquei feliz. Se tivesse que doar, ceder pra alguém, fazer escolha, eu falaria: 'Seja você o anjo, vá ver sua família'”, Ricardo confessou.

O brother, que perdeu a prova na segunda etapa, disse que não ficaria com o prêmio: “Se fosse pra decidir, eu sabia o que eu ia fazer. Eu fico mal só por não ter dado o meu melhor. Tipo, ali no quarto eu tava triste, porque achei que a gente perdeu a prova, e eu tava malzão", explicou. Sarah comemorou a vitória: “Tô feliz”.

Para finalizar a conversa, Ricardo demonstrou o carinho pela sister: "Tô feliz por você, de coração!", o brother vibrou com a vitória da amada.

Sarah: "Eu tô feliz."



Alface: "Também tô feliz por você."



O amor é lindo 🥰 #BBB23pic.twitter.com/MDjh86jIDl — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 14, 2023

Alface insinua que perdeu prova de propósito para prejudicar Sarah:

Mais cedo, Ricardo causou polêmica após o fim da Prova do Anjo no BBB23 nesta sexta-feira, 14. É que ele insinuou que perdeu de propósito a disputa. Assim que a prova se definiu, ele cumprimentou AmandaMeirelles (32) e Bruna Griphao, que ganharam o castigo do monstro, e fez um comentário inesperado: “Tudo estratégia”, ele brincou.