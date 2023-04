BBB23: Alface insinua que perdeu prova de propósito para prejudicar Sarah: "Estratégia"

Alface insinua que perdeu a Prova do Anjo de propósito; público está surpreso

Um comentário de Ricardo Alface após o fim da Prova do Anjo no BBB23 gerou polêmica nas redes sociais nesta sexta-feira, 14. É que ele insinuou que perdeu de propósito a disputa.

Assim que a prova se definiu, ele cumprimentou Amanda e Bruna Griphao, que receberam o castigo do monstro e fez um comentário inusitado. "Tudo estratégia", declarou ele.

Após ouvir a frase, Sarah foi tirar satisfações com o brother. "Foi tudo estratégia, pra Sarah ganhar. Aí o fumo entrou", disse Ricardo. "Ah, foi estratégia?", questionou a sister.

Larissa então cravou: "Ah, pra ela te imunizar, né?", acusou ela. O brother riu.

Caso esteja falando a verdade, Alface prejudicou Sarah, que dificilmente vai se livrar do Paredão.

alface jogou a sarah na cova da eliminação e falando que foi TUDO estratégia KKKKKKKKKKKKKKKK morrendo pic.twitter.com/JLy7duU8OC — barbie (@barbiecomentaa) April 14, 2023

A PROVA

No início da tarde desta sexta-feira, 14, a sister Sarah Aline venceu a prova do anjo da semana no BBB 23, da Globo. Os participantes realizaram a disputa no campo de provas do reality show e a vencedora ainda ganhou o prêmio de R$ 10 mil.

Na prova, os participantes foram divididos em duplas para realizarem a disputa em duas etapas. Na primeira etapa, eles tiveram que pegar bolinhas e bater no botão no menor tempo possível. Sarah e Ricardo foram os melhores e conquistaram a vaga na segunda parte da prova. Na segunda fase, eles tiveram que dar palpites sobre a quantidade de bolinhas que estavam dentro de um compartimento. Sarah se deu bem e chegou o mais próximo do palpite correto. Assim, ela venceu a prova do anjo.

Logo depois, Sarah precisou escolher duas pessoas para o Castigo do Monstro e ela indicou Amanda e Bruna Griphao. Nesta rodada, o Castigo do Monstro é uma disputa que será realizada na noite desta sexta-feira, 14. Amanda e Bruna vão realizar uma prova de arremesso. A sister que tiver o pior desempenho vai para a votação da casa com dois votos já computados.