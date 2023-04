BBB23: Ricardo comenta favoritismo de Amanda segundo sister

Ricardo comenta informações trazidas de fora da casa do BBB 23 por Larissa, que voltou na repescagem

Domitila Barros e Ricardo, os únicos participantes que não são aliados das sisters do antigo quarto deserto, conversam no Quarto do Líder do BBB 23. A ex-miss Alemanha relembra a parceria com os participantes durante o confinamento e fala sobre o game. Ela comenta que é muito bonito ter amigos dentro da casa até o final ou então estar em casal, mas isso tudo já acabou nesta edição:

"Esse negócio de dupla eu acho que acaba hoje. Porque a partir do momento que tiverem que votar dentro de grupos, aí aonde começa esse babado".

O biomédico concorda que é muito legal as meninas do Quarto Deserto terem se fortalecido e terem feito o que o Brasil queria, que era tirar as plantas do jogo, mas ficou surpreso com a informação que Larissa trouxe de fora sobre Amanda estar favorita na semana que ela saiu do programa.

"Eu creio que Amanda estava favorita pelo carisma dela, por ela ser do jeito que ela é, dela ter aquela amizade que ela ajudava muito o Sapato, muito, em várias questões. Ela tinha uma paciência com o Sapato. Isso eu acredito que tenha deixado ela em evidência. Agora, pelo jogo não", fala Ricardo.

O brother também diz que, em sua opinião, Bruna Griphao e Larissa jogaram o game muito mais que a médica. "A Bruna era ligeira. Ela salvava o dela. Quando a Bruna via que o dela estava em perigo, sabe o que a Bruna fazia? Ela pedia Anjo, ela ia lá no Quarto Fundo do Mar, ela dormia lá, ela trocava ideia com o Fred [Nicácio]. Ela é esperta", afirma.

"Amanda ficou presa em grupo. Amanda ela não socializava com outras pessoas do outro grupo", dispara ele.

Amanda reclama de sister: 'Mimizenta'

A médica Amanda surpreendeu ao criticar um lado da personalidade da atriz Bruna Griphao em conversa com Aline Wirley. "Eu só não gosto da Bruna 'mimizenta'. Sabe a Bruna reclamona? Vou falar para você porque talvez tenha gente lá fora que pensa a mesma coisa. Você acorda reclamando. É look, é raio-x, é microfone, é não sei o que", disse ela.