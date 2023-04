BBB 23: Amanda reclama de sister: 'Mimizenta'

Em conversa com Aline Wirley, Amanda faz críticas para um lado da personalidade de sister do BBB 23: 'Reclamona'

A médica Amanda surpreendeu ao criticar um lado da personalidade da atriz Bruna Griphao em conversa com Aline Wirley no BBB 23, da Globo. Ela esbanjou sinceridade ao contar que não gosta de quando a colega reclama das coisas ao seu redor.

"Eu só não gosto da Bruna 'mimizenta'. Sabe a Bruna reclamona? Vou falar para você porque talvez tenha gente lá fora que pensa a mesma coisa. Você acorda reclamando. É look, é raio-x, é microfone, é não sei o que", disse ela.

Em outro momento, ela declarou: "Aí eu fico pensando, o que essa 'mina' tá fazendo aí se ela só reclama? Todas as outras versões são muito boas. Agora, a 'mimizenta' não tem meu coração". Por sua vez, Bruna Griphao se defendeu. "Ninguém é perfeito. Eu não acordo de bom-humor, realmente", contou.

BBB 23: Ricardo Alface critica possível Top 3 com sisters do Deserto

Ricardo Alface e Domitila Barros conversaram sobre os rumos do jogo na reta final do BBB 23. No Quarto do Líder, o biomédico e a ativista comentaram sobre a possibilidade de Top 4 só com as sisters do Deserto, Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa.

A modelo afirmou acreditar ser um "absurdo" se a final for apenas com as integrantes do Deserto. "Entender agora que, se pá, é um Top 5 só do Deserto é, pra mim, muito absurdo, por tudo que passei nesse jogo. É muito absurdo! Querendo ou não, nós somos agora aliados, mas você, originalmente, é do Deserto. Se volta Larissa e Amanda, é um Top 5 só do Deserto. Se volta, por exemplo, eu e Larissa, é um top 5 Bruna, Larissa, Aline, eu e você. Se volta eu e Amanda, aí é Bruna, Aline, Amanda, eu e você. É um top 5 muito longe de tudo que podia imaginar", disse ela.