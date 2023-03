BBB23: Produção irrita público ao tomar decisão controversa: "Faça alguma coisa"

Produção irrita público que pede que algo seja feito; decisão contraria o que acontece todos os dias na casa

A produção do BBB23 tomou uma decisão controversa e manteve os brothers dormindo nesta sexta-feira, 10, após a prova de resistência que durou apenas seis horas.

Ao contrário do que acontece todos os dias, não foi tocado o alarme para despertar os brothers . Assim, eles permanecem dormindo e nem sequer gravaram o Raio-X, vídeo diário que eles são obrigados a fazer ainda pela manhã.

Esse será um dia de preguiça na casa, já que a produção fez outras alterações. A festa que tradicionalmente acontece na sexta, dessa vez será apenas no sábado a noite. Nas redes sociais, o público não gostou da falta de interações na casa.

"Alô produção, Boninho, Tadeu, vamos acordar esse povo!! Agora eu pago globoplay para ver o povo dormindo?", reclamou um. "Vamos acordar povo, queremos entretenimento", disse outro.

como pode o bbb esse ano passar tanto a impressão que demitiram metade da equipe pra poder pagar salário baixo. tudo meio meia boca meio ideia errada. a camera principal em gente dormindo o tempo todo quando tem gente acordada #bbb23 — enina. ⚓ (@palpitandon) March 10, 2023

13:06 da tarde e todo mundo no bbb dormindo — 𝖆𝖓𝖓𝖆 (@mysticbuffay) March 10, 2023

Gente quase 13:00 da tarde e o povo dormindo? Gente cadê o Boninho? Vamo acorda povo queremos entretenimento 🎡🔥🤣#BBB#BBB23 — marysilva (@marylooyra) March 10, 2023

Galera qual o motivo de todos estarem dormindo até agora? Ah! Entendi... tem festa. 1,5 e consequencia. — Artesanato (@catiaArt) March 10, 2023

Operação no BBB23

Bruna Griphao completa 24 anos nesta sexta-feira, 10! Mas a atriz está longe de uma grande comemoração, já que está confinada na xepa do BBB 23. Por isso, ela revelou para os aliados quais são seus planos para celebrar a data assim que deixar a casa mais vigiada do Brasil, incluindo uma repaginada no visual.

Tudo começou quando a gata brincou de rimar: "Eu tô no Big Brother, e é meu aniversário, e o Gabriel disse que não é otário", se referindo a Gabriel Santana (23). Marvvila (23) entrou na brincadeira e tirou onda com a situação da loira: "Bruna, tu é minha amiga. Bruna, tu é maneira. Mas que pena que tu vai passar teu aniversário na Xepa", rimou.