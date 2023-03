BBB 23: Bruna quer fazer cirurgia plástica quando sair do reality: “Vou operar”

Bruna Griphao revelou que pretende mudar drasticamente quando deixar o BBB 23

Bruna Griphao completa 24 anos nesta sexta-feira, 10! Mas a atriz está longe de uma grande comemoração, já que está confinada na xepa do BBB 23. Por isso, ela revelou para os aliados quais são seus planos para celebrar a data assim que deixar a casa mais vigiada do Brasil, incluindo uma repaginada no visual.

Tudo começou quando a gata brincou de rimar: "Eu tô no Big Brother, e é meu aniversário, e o Gabriel disse que não é otário", se referindo a Gabriel Santana (23). Marvvila (23) entrou na brincadeira e tirou onda com a situação da loira: "Bruna, tu é minha amiga. Bruna, tu é maneira. Mas que pena que tu vai passar teu aniversário na Xepa", rimou.

Bruna não deixou barato e revelou que pretende celebrar em grande estilo quando sair do reality: "Eu vou passar na Xepa, mas eu vou passar feliz. Quando eu sair do Big Brother, vou operar o meu nariz. Vou operar o nariz e fazer uma dieta, vou ficar com o físico de atleta", a sister revelou que pretende passar por uma rinoplastia e recuperar o shape.

Antes de entrar no BBB, Bruna chegou a revelar a vontade de mudar, mas acabou deixando os planos para a cirurgia de lado: “Eu esperei por ser muito nova e para poder juntar o dinheiro. Eu cresci, e ele [o nariz] harmonizou”, ela contou durante uma entrevista para O Globo.

Confinada no BBB 23, Bruna Griphao abriu o jogo e revelou que já fez alguns procedimentos estéticos, inclusive, revelou que se arrependeu de uma das mudanças e precisou reverter a transformação.

"Já fez o quê?", Fred perguntou. "Boca, já fiz preenchimento e tirei porque minha cara... Me arrependo muito de ter feito, sabia? Aí eu tirei...", ela completou: "Aí fiz nariz... Meu nariz ficou maior do que já era. Ficou enorme. Fiz preenchimento para ele ficar mais retinho... ficou um bagulho inacreditável de grande. E foi na semana do Rock in Rio. Fui me sentindo muito esquisita", contou.