BBB23: Paula toma decisão drástica após indiscrição de fãs do reality

Biomédica Paula Freitas sofre com indiscrição de fãs do BBB 23 e decide tomar atitude drástica

Na noite desta quinta-feira, 23, a biomédica Paula Freitas aproveitou a conversa com alguns ex-colegas de confinamento durante a Casa do Reencontro para reclamar do assédio que sofreu dos fãs do Big Brother Brasil 23 depois que foi eliminada do reality show da Rede Globo.

Paula contou que não consegue mais mexer em seu próprio celular em público. A biomédica reclamou que sempre tem alguém olhando suas mensagens que ela eventualmente está trocando com seus amigos. “Outro dia, eu estava no avião e o menino pediu para tirar uma foto comigo. Beleza, tirei. Deu cinco minutos, ele estava olhando descaradamente, enquanto eu estava conversando com minha mãe no WhatsApp”, revelou.

“Agora eu só mexo no celular embaixo do meu moletom”, brincou a ex-participante, que está novamente confinada, esperando a decisão final do público para quem deverá voltar a disputar o prêmio milionário da casa mais vigiada do país.

Desabafo! Tina confronta brothers sobre atitudes machistas dentro do BBB 23

Enquanto isso, na Casa do Reencontro, Tina confrontou Cristian em relação às atitudes que o brother tinha quando ainda estava no jogo. "Tem um vídeo de vocês no quarto olhando o corpo das mulheres, que é do meu quarto, isso foi uma coisa, assim, completamente ofensiva. Mas teve uma situação bem particular, que repercutiu muito lá fora e me machucou muito. Foi quando vocês deram risada, durante a festa, quando a Key diz: 'Alguém quer beijar' e vocês, tipo, 'a Tina, não sei o que'”, relembrou a sister.

