Rodrigo Hilbert impressiona ao construir presente especial para a mãe

O ator e apresentador Rodrigo Hilbert impressionou os internautas mais uma vez ao mostrar um novo item produzido por ele. Em seu Instagram oficial, o marido da atriz Fernanda Lima publicou um vídeo onde mostra o passo a passo de como construiu uma bengala para presentear a mãe, Suzete Hilbert.

No registro compartilhado, Rodrigo surge levando uma madeira até o local onde costuma realizar alguns de seus trabalhos manuais. Já no final da gravação, o famoso encantou ao aparecer caminhando ao lado da matriarca da família.

"Que a gente sempre caminhe juntos, mãe", escreveu ele na legenda da postagem. Nos comentários, diversos seguidores deixaram mensagens elogiando a ação de Rodrigo Hilbert e, claro, não esconderam o quanto ficaram impressionados com a sua inteligência.

"Imagina o tamanho da satisfação de ser a mãe de um ser humano assim?", se encantou uma fã. "Gente esse Rodrigo Hilbert é fora de série! Quando você acha que ele já fez de tudo…", disse outra. "Esse Rodrigo é um ser humano único! Que coisa linda essa atitude dele com a mãe", comentou outra.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Rodrigo Hilbert viraliza nas redes sociais. Anteriormente, o ator já construiu uma capela para a esposa e uma bicicleta para a filha caçula do casal, Maria Manoela, de 4 anos.

Rodrigo Hilbert divide clique raro da filha caçula

Rodrigo Hilbert encantou os seguidores das redes sociais na tarde desta quinta-feira, 23, ao compartilhar um clique inédito com a filha caçula, Maria Manoela, de quatro anos. A menina é fruto de seu relacionamento com a apresentadora Fernanda Lima.

Na foto publicada no feed do Instagram, a pequena aparece sentada no ombro do papai, enquanto eles admiram um lindo jardim. Para o passeio, Maria surgiu usando uma blusa de frio, uma sia, e uma meia toda colorida

Ao dividir o registro do passeio com a herdeira com seus seguidores, o apresentador se declarou. "A mais bela flor", escreveu ele na legenda. Os internautas ficaram encantados com a foto e encheram a postagem de elogios. "Que foto linda, Hilbert", disse uma seguidora. "Duas obras de arte", escreveu outra. "Filhos, nossa melhor parte! Como crescem rápido! Lindos!", falou uma fã. "Lindos, perfeitos e abençoados", comentou mais uma.