Ex-BBB Tereza atualiza sobre rotina do filho, internado em clínica de reabilitação

Em entrevista, a ex-BBB Tereza compartilhou detalhes do dia a dia do filho Davi, internado para tratar a dependência química: "Está muito feliz"

Nesta quarta-feira, 29, a ex-BBB Tereza Souza contou detalhes da rotina do filho caçula, Davi, que foi internado em uma clínica de reabilitação devido a dependência química. Em entrevista à Quem, a psicanalista explicou sobre o tratamento.

Tereza compartilhou que o filho teve um atendimento on-line com o terapeuta Sandro Barros, especializado no acolhimento e no encorajamento de dependentes químicos. "O Sandro me disse: 'Tereza, falei com o Davi, com o terapeuta dele, foi muito importante, ele está há 14 dias limpo'. Ele me contou que eles falaram sobre autossuficiência e como vai ser quando ele sair de lá para ele não recair, qual estratégia que eles vão usar", disse ela ao veículo.

Segundo a ex-BBB, será criado um cronograma terapêutico personalizado para Davi. "O Sandro me disse que falou para ele que vai ajudar ele. Foi uma sessão não muito demorada, mas profunda. Ele está bem, está muito feliz. Está bonitão, mas ainda tem muito a trabalhar", relatou.

Também em conversa com a Quem, Tereza contou que, há seis meses, deixou Davi bem e trabalhando e foi viajar de motorhome com o marido, o aposentado José Carlos. "Ele é técnico de segurança do trabalho, mora comigo, tem dois filhos e separou-se da esposa. Na adolescência usou maconha com 14 anos, chegou a ser internado, mas saiu e teve vida normal. Ele já trabalhou na Odebrecht. Mas, depois da pandemia, do desemprego e da separação, foi do baseado para o crack", lamentou a mãe do rapaz.

Durante a viagem, ela foi avisada que Davi estava arredio e muito magro. "Ele está muito magro, é alto, tem 1,88 m e deve estar pesando uns 65 a 70 kg. Quando ele ficou forte, conseguiu levantar e me pediu para caminhar. Ele estava trancado", compartilhou. "Abri o portão e desci para ele caminhar. No meio do caminho, moro a 700 m da praia, ele disse: 'mãe, não vou voltar, vou para a boca comprar crack'", completou Tereza.

A também técnica de enfermagem ainda confessou que não pensou duas vezes para ir atrás do filho. "Imagina meu desespero correndo atrás dele? Se eu chegasse até a boca de fumo ia ligar para a polícia. Preferia ver meu filho preso e vivo a vê-lo usando crack", disse ela, que revelou que já gastou cerca de R$ 100 mil com as internações de Davi. "Gastei tudo o que tinha. Sempre fui certinha nas contas, tinha reservas de publicidades que fiz após o BBB".

Vale lembrar que, após fazer um apelo para conseguir internar o filho caçula, de 37 anos, para salvá-lo do vício em drogas, ela contou que conseguiu colocá-lo em uma clínica de reabilitação. O rapaz foi internado em uma clínica em Gravatá, município que fica a 84 km de Recife.

No feed do Instagram, a ex-BBB postou um vídeo ao lado do dono da clínica, que contou se comoveu com a história deles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 🌺Tereza Souza - Beleza (@teterezasouza)

Tereza faz vaquinha e revela quanto precisa para internar filho

Após a repercussão do vídeo em que pede ajuda para seu filho Davi, de 37 anos, se salvar das drogas, a ex-participante do Big Brother BrasilTereza Souza decidiu criar uma vaquinha. Ela lançou uma campanha de arrecadação de fundos com o objetivo de conseguir R$ 25 mil para custear a internação do herdeiro em uma clínica especializada no tratamento de dependentes químicos.