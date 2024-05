Estilista de 74 anos posta foto na piscina e detalhe chama atenção

Vera Wang, de 74 anos, postou fotos vestindo um maiô branco enquanto curtia um dia na piscina e chamou a atenção dos internautas com sua boa forma

A estilista Vera Wang, de 74 anos, compartilhou fotos vestindo um maiô branco enquanto curtia um dia ensolarado na piscina. Para completar o visual, ela apostou em brincos longos, óculos escuros pretos e chinelos com cristais. E a designer de vestidos de noiva chamou a atenção dos internautas com sua boa forma.

"Meu momento Slim Aarons. Feliz verão", escreveu a americana na legenda. Nos comentários, os internautas demonstraram estar surpresos com a aparência jovem da ex-editora da revista Vogue. "Beleza eterna", escreveu o perfil de Serenity Klaytook.

"Como é possível que você se pareça assim? Preciso largar a fatia de pizza imediatamente", devolveu Sheena Wilson. "Juventude eterna. Você deve ter síndrome de Benjamin Button, mas de uma maneira reversa", comentou o perfil de Katy Tran. “Ensine-me seus caminhos, V!”, disse outro.

Editora de moda na Vogue

Vera Wang nasceu em junho de 1949. Ela é uma estilista de renome nos Estados Unidos e filha de chineses. Ela ganhou destaque como editora de moda na Vogue e depois ao criar sua própria marca de vestidos de noiva, aclamada por celebridades. A designer já vestiu famosas como Alicia Keys, Mariah Carey, Jennifer Lopez e muitas outras

"Sinto que sou capaz de fazer meu melhor trabalho cada vez mais, me sinto muito feliz por criar. É disso que se trata, na verdade", compartilhou a famosa em entrevista recente à revista americana People.

Sobre sua alimentação, ela já contou que doces fazem parte de sua vida. “Gosto do donut recheado com creme e coberto de açúcar. É como um donut de gelatina, mas tem creme por dentro, creme de baunilha. Eu também gosto do rosa com granulado”. Recentemente, ela publicou uma imagem em que mostra uma caixa de donuts na beira da piscina.