Eliezer comenta apoio a Viih Tube que está em repouso por conta de gravidez

Viih Tube segue em repouso após descolamento leve de placenta na gravidez do segundo filho, Ravi, fruto de seu casamento com Eliezer

Eliezer, contou nesta madrugada de quarta-feira, 29, como vem sendo os dias de repouso de Viih Tube e em tom de brincadeira, o ex-BBB disse que cabe a ele proporcionar parte desse repouso para a amada que está grávida pela segunda vez.

"Eu amo (para não dizer ao contrário) que minha mulher espera eu tomar meu banho, deitar, colocar a coberta, começar a assistir a um filme para dizer 'Ai, esqueci tal coisa em tal lugar. Pega pra mim?'. Aí eu respondo: 'Já estou deitado...'. Ela, antes mesmo de terminar minha frase, solta: 'Tô grávida, seu filho está aqui dentro'. Fico tão feliz em levantar no frio...", brincou o influenciador,

O pai da Lua di Felice, ainda finalizou o recado dizendo: "Depois que eu casei, eu aprendi que existem momentos que é melhor ter paz do que razão".

Nesta quarta-feira, Viih publicou uma foto em seus stories em que aparece na cama e reforça que está em repouso. A influenciadora já compartilhou com seu público que tem trabalhado de casa neste período de 15 dias em que precisa se cuidar ainda mais. "É bom voltar, mesmo em repouso, para ocupar a mente", comentou.

A influenciadora, que é mãe de Lua, de 1 ano, anunciou em abril que está à espera de Ravi -- que tem previsão de nascer em novembro --, e contou ter tido um leve descolamento de placenta. "O Ravi está previsto para novembro. Isso significa que ele vai ser escorpião. Eu vou ter uma ariana e o um escorpião dentro de casa. Vocês têm noção disso? Dois signos muito fortes, personalidade forte, vamos ver qual vai ser a bagunça”, comentou.

Viih Tube revela como está sua saúde

Viih Tube atualizou seus fãs sobre o seu estado de saúde após sofrer o descolamento de placenta na gravidez do segundo filho. "Estamos bem, graças a Deus. Não estou tendo cólica, estou tomando os remédios, estou ficando só sentadinha em casa. Não estou fazendo nada que me estresse, que me irrite, porque isso também faz mal pra pressão. O estresse também ajuda para o diagnóstico que eu tive do descolamento, é realmente repousar e relaxar. Estou bem melhor”,afirmou ela.