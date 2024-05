Quem é a mãe do filho caçula de Marcello Melo Jr? Ele vive relacionamento discreto

Discreto em sua vida pessoal, Marcello Melo Jr viveu um relacionamento secreto com uma modelo, com quem teve seu segundo filho; conheça!

No início da semana, Marcello Melo Jr. chamou atenção ao compartilhar uma nova foto com seus dois filhos: Maya, fruto de um relacionamento anterior com a psicóloga Dayane Bartoli, e seu filho caçula, Joaquim, de seu namoro com a modelo Clara Diniz. Conhecido por sua discrição sobre a vida pessoal, o ator revelou poucos detalhes sobre a relação atual.

Em seu perfil no Instagram, Marcello compartilha nos bastidores de seu trabalho e faz raros registros ao lado de seus filhos. Inclusive, o ator não publica cliques com a namorada. Ele revelou seu relacionamento com a modelo apenas em outubro do ano passado, quando o casal apareceu pela primeira vez em público no chá revelação do bebê.

Nos registros compartilhados no perfil de Clara, ela e seu namorado aparecem trocando carinhos discretos durante a descoberta do sexo do bebê. Em fevereiro deste ano, a modelo usou novamente as redes sociais para anunciar o nascimento do pequeno e compartilhou uma foto mostrando seu rostinho pela primeira vez.

Na última terça-feira, 29, Clara também compartilhou outro clique ao lado de Marcello e do filho Joaquim. Na imagem, o ator está com a mão na cintura da modelo, sugerindo que eles continuam juntos, mas mantendo a discrição habitual. Com pouco mais de 14 mil seguidores, a namorada de Marcello também é bastante reservada.

Apesar de sua carreira como modelo, Clara geralmente utiliza sua página para compartilhar parte de seu trabalho e alguns registros pessoais de viagens, mas com poucas fotos do filho. Aos 23 anos, ela trabalha em uma agência no Rio de Janeiro, e já participou de campanhas publicitárias de grandes marcas; confira:

Vale lembrar que Marcello Melo Jr. está atualmente no ar no remake da novela ‘Renascer', da Globo, onde interpreta o personagem 'José Bento', um advogado malandro. Além de ator, Marcello também é cantor e possui uma carreira ativa no mundo da música, com lançamentos frequentes e shows ao vivo no Rio de Janeiro.

Marcello Melo Jr exibiu foto inédita com seus filhos:

