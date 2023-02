BBB23: Paula Freitas fica revoltada ao descobrir falsidade de Key Alves e Gustavo

Biomédica Paula Freitas fica chocada ao descobrir que Key e Gustavo estavam por trás de briga com Cristian

Na última terça-feira, 14, a biomédica Paula Freitas se tornou a quarta eliminada do Big Brother Brasil 23, e ao sair, acabou ficando chocada e muito revoltada ao descobrir que Cristian não era o único culpado por trás de todos os problemas que viveu nos últimos dias dentro da casa.

Paula descobriu que o brother se aproximou dela somente para conseguir informações do grupo formado dentro do Quarto Deserto, porém, durante sua participação no Mais Você, a biomédica ficou sabendo que o líder Gustavo Cowboy e a jogadora de vôlei Key Alves faziam parte do plano todo.

“Não tinha visto isso, tô vendo agora. É tipo isso: Meu Deus (…) eu achei que a Sarah estava sendo pressionada, achei que ela estava nessa guerra. Não imaginei que era o Cristian”, destacou a biomédica, incrédula com a situação. “Eu não esperava isso, o Black, a Key, o Caubói. Porque ele se coloca em um lugar de que não é bobo e eu também não era. Então, eles se colocam em um lugar… achei ridículo”, completou.

Paula ainda fez questão de afirmar que Gustavo e Key são muito falsos dentro do jogo do BBB23: “E lá na casa, Gustavo e Key são o casal felicidade, joinha, top. Pra mim tá mais pra vilão do que pra qualquer coisa. Tô revoltadíssima. Revoltadíssima”, finalizou.

BBB 23: Paula assiste a vídeos de Cristian e faz desabafo

Após a eliminação do BBB 23, Paula comentou sobre a relação com Cristian no confinamento. A quarta eliminada do reality show, com 72,5% dos votos em paredão contra Amanda, Bruno Gaga e MC Guimê, foi recebida por Tadeu Schmidt (48) no estúdio e falou de sua trajetória.

Questionada sobre a descoberta do jogo duplo de Cristian, a paraense falou: "A minha vontade era ter pegado o Cristian... Enfim, mas foi o jeito de eu colocar pra fora. Era como eu repetia: agressão é expulsão. Eu não poderia ter feito nada com ele. Mas é como, por exemplo, a Key fala que talvez pode ter sido VT, mas não foi, ele tirou a pior parte de mim. Porque eu saí de Jacundá dizendo: 'Eu não quero ser traída'... E foi assim que eu me senti, mas foi assim que meus colegas que estavam ali se sentiram, né?".

