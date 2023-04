BBB23: Larissa surpreende ao escolher campeã: "Sem pensar duas vezes"

Larissa surpreende ao escolher quem merece vencer a final do programa que acontece nesta terça

Eliminada do BBB23 na reta final, a sister Larissa escolheu quem merece vencer o reality. Na madrugada desta segunda-feira, 24, ela foi firme ao revelar que quer que Bruna Griphao seja a campeã do programa.

"O que eu quero? Do meu coração? O meu primeiro lugar é da Bruna . Porque é minha irmã, minha parceira desde o começo. É quem eu quero que ganhem sem pensar duas vezes. Se não fosse eu, era ela", declarou ela no Bate-Papo BBB.

Questionada sobre o restante do pódio, ela não conseguiu fazer uma escolha porque disse que admira as sisters igualmente. "Aí me pega! Porque a Mami [Aline] e a Amanda são pessoas que para mim... Não sei escolher uma das duas", declarou ela.

Feliz da vida em ver suas aliadas dominando a reta final do programa, ela foi firme. "Qualquer uma que ganhar ali, vocês [público] vão dar o prêmio para a pessoa certa", declarou ela com coragem durante o programa do Globoplay.

Na noite deste domingo, 23, o apresentador Tadeu Schmidt fez o seu discurso no último paredão do BBB 23, da Globo, que teve a eliminação de Larissa. Ela deixou a casa com mais de 49% dos votos do público, e Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao foram direto para a grande final da atração.

Em seu discurso, o comunicador falou sobre os pontos fortes e fracos das três emparedadas ao longo do jogo e questionou o que seria necessário para a eliminação de uma delas.

Vale lembrar que esta foi a segunda eliminação de Larissa, que voltou para o jogo na repescagem.

Confira o discurso de Tadeu Schmidt na segunda eliminação de Larissa:

"Chegou a hora. Quando eu terminar, teremos as finalistas do BBB 23. Temos uma situação muito interessante. Nunca houve um Top 4 feminino, com aliadas de um grupo que jogou junto desde o começo. Um Top 4 com uma conexão fortíssima. E, se nos últimos paredões, as desérticas sempre venciam, alguém poderia estar achando previsível que o eliminado seria quem não fosse do Deserto. Agora, só tem deserto, uma desértica vai sair. E o que levaria alguém a ser eliminada? A pergunta não é mais: Que grupo é o mais forte? A pergunta é: Quem é mais forte nesse grupo? Seria pelas vitórias?", disse ele.