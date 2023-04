BBB23: Larissa se revolta após Ricardo acusá-la de mentir: “Tá doido?”

Confinados no BBB23, Ricardo e Larissa tem bate-boca acalorado após discordarem sobre quem lavou a louça da casa

Clima tenso entre os brothers! Com o BBB23 chegando próximo do fim, os confinados estão com o ânimo à flor da pele e por isso, acabam discutindo por alguns motivos inusitados, como aconteceu com Ricardo (30) e Larissa (23) nesta quarta-feira, 05. Os ex-aliados tiveram uma briga feia por conta da louça da casa.

Tudo começou quando a educadora física alegou que tinha lavado a louça da cozinha da Xepa na noite anterior. Mas Ricardo decidiu confrontá-la, afirmando que Sarah Aline (25) foi a responsável pela limpeza: "Ela tava lavando aqui ontem à noite, ela arrumou", o brother disse indignado, acusando a sister de mentir sobre a tarefa.

Larissa não deixou barato e retrucou a acusação de imediato: “Que? Tá doido? Todas as panelas de segunda-feira quem lavou fui eu, ontem. Pergunta pro Black", ela se defendeu e colocou Cezar Black (34) como testemunha. "De segunda, não. Ela lavou, ela separou. Ela lavou na minha frente", Ricardo afirmou ter visto Sarah lavando a louça.

"Ela separou e deixou ali, ela não lavou. Ô, meu Deus! Se tava as panelas só separada, sem comida. Então como eu lavei aquelas panelas ontem se ninguém fez comida?", a sister perdeu a paciência e disparou contra Ricardo, que depois da discussão, conversou com Sarah e confirmou que as duas dividiram a tarefa.

Larissa fica revoltada ao ser chamada de 'cobra':

Essa não foi a primeira vez que Larissa se revoltou com uma acusação dentro da casa mais vigiada do Brasil. Nesta semana, a repescada do reality ficou indignada com um dos emojis escolhidos pelos adversários ao verificar que recebeu uma ‘cobra’ no "termômetro" e saiu esbravejando em uma conversa com suas aliadas: "Vai ter porrada, eu vou descobrir", disparou.