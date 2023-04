BBB 23: Larissa fica revoltada ao ser chamada de 'cobra': ''Vai ter porrada''

Após ver queridômetro, Larissa fica revoltada ao receber emojis negativos de adversários

Após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 03, os brothers acordaram com os ânimos ainda aflorados e não perdoaram ao escolheres os emojis no queridômetro. A repescada Larissa ao verificar o que recebeu no "termômetro" da casa mostrou não ter gostado nem um pouco dos emojis escolhidos pelos adversários.

Ao verificar o quadro na sala, ao lado de suas aliadas, Bruna Griphao e Amanda, a professora de Educação Física reclamou e não deixou do barato ao comentar o que vai fazer.

"A gente só levou três corações... Ganhei 5 plantas e um alvo", comentou a médica. Larissa então avisou: "Vai ter porrada, eu vou descobrir".

A catarinense conferiu os emojis recebidos pelo grupo do Quarto Deserto e disse para as aliadas o que ganhou: "Tá de sacanagem! 1 cobra, 1 planta, 1 mala, 3 alvos".

Fred Nicácio e Aline Wirley trocam farpas e sister chora

O Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 03, mexeu com os ânimos dos brothers na casa. Na dinâmica, Fred Nicácio e Aline Wirley trocaram alfinetadas e, mesmo após o término do jogo, eles continuaram a discussão.

O médico se mostrou incomodado com uma conversa íntima que teve com a cantora e ela expôs na dinâmica na frente de todo mundo.

Ela se aproximou dele depois do programa e ele disparou: "Não quero conversar com você, está muito feio o seu papel. Você trazer uma conversa íntima que eu tive com você para o Jogo da Discórdia... que papelão, que coisa feia! Um papelão horrível!".

Mais cedo, o médico reclamou da cantora e disse que ela perdeu as estribeiras. Aline Wirley e Fred Nicácio se desentenderam durante e depois do Jogo da Discórdia. Na dinâmica, o médico a chamou de omissa e, mais tarde, a acusou de expor uma conversa íntima entre os dois. Após o ocorrido, ela chorou com suas aliadas.