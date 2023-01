BBB23: Key detona MC Guimê pelas costas após atitude de funkeiro

Jogadora de vôlei Key Alves massacra cantor em conversa com outros brother por atitude dele com Gabriel Fop

Nesta quinta-feira, 26, a jogadora de vôlei Key Alves decidiu alfinetar o funkeiro Mc Guimê. De acordo com a atleta, ela acreditava que o cantor era uma pessoa forte no confinamento do Big Brother Brasil 23, mas acabou mudando sua visão quando ele ficou ao lado de Gabriel Tavares em meio às polêmicas dele com a atriz Bruna Griphao.

“O Gabriel fez tanta merda que é muito difícil quem colar com ele andar certinho. Faz merda junto. O Guimê, que eu achava um cara muito forte lá fora, um cara que poderia ir para a final... Ele cagou andando com o Gabriel”, começou a atleta.

Tudo aconteceu quando Tadeu Schmidt mandou um recado ao vidraceiro sobre o relacionamento tóxico que estava vivendo com Bruna. O marido da cantora Lexa, então, ficou ao lado de seu aliado a todo momento, perdendo seu favoritismo, segundo a jogadora de vôlei,

“Ele tava gritando que todo mundo sabia que o Gabriel tava brincando quando falou aquilo [sobre 'dar uma cotovelada em Bruna'], mas o Tadeu falou que isso não é brincadeira. Ele assumiu o B.O. do Gabriel. Pra um cara ídolo igual ao Guimê, é zoado, cara, é muito zoado”, finalizou Key.

a visão de jogo da key, disse que o fred deve tá muito forte aqui fora e que o guimê deve tá queimadíssimo pic.twitter.com/Jm9z8qegxZ — vini. 🔗 (@maIibulox) January 26, 2023

Gabriel promete agitar a casa se ganhar a prova do líder

Gustavo e Cristian não foram os únicos a pensar na liderança. Hoje, os brothers passaram o dia traçando estatégias para a prova e Gabriel Tavares contou seus planos no Raio-X desta quinta-feira, 26, caso ganhe o poder supremo dentro do reality.

“Hoje voltei a sorrir, voltei a autoconfiança, vi que não posso perder a cabeça aqui no jogo, então, hoje eu vou fazer de tudo pra ganhar essa prova do líder, para tomar as decisões, pra me livrar do paredão”, disse Gabriel, que prometeu virar a casa de cabeça pra baixo.

