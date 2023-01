BBB 23: Gabriel promete agitar a casa se ganhar a prova do líder

No Raio-X de hoje, Gabriel declarou que “a casa vai virar de cabeça pra baixo”, caso o ganhe a liderança

Hoje é dia de prova do líder no BBB 23 e os brothers já estão planejando suas estratégias de jogo caso ganhem o poder supremo na casa. Gabriel Tavares (24), inclusive, já está com o plano pronto. O brother usou seu raio-x desta quinta-feira, 26, para explicar quais são suas intenções se ganhar a liderança nesta semana.

Gabriel ainda comentou sobre as polêmicas após o discurso Tadeu Schmidt sobre o relacionamento tóxico com Bruna Griphao (23): "Hoje voltei a sorrir, voltei a autoconfiança, vi que não posso perder a cabeça aqui no jogo, então, hoje eu vou fazer de tudo pra ganhar essa prova do líder, para tomar as decisões, pra me livrar do paredão”, disse o modelo, que é conhecido como Vulgo Fop.

O brother ainda cogitou uma possível ida para a berlinda: “Espero que possa contar, em último caso, que tenha ainda uma torcida por mim, alguém que se identifique, sabe que vou mexer na casa, por mais que eu erre, eu sou um cara jogador, que incomoda”, disse Gabriel, que assumiu o erro no relacionamento com a atriz.

Por fim, o modelo voltou aos planos de liderança e prometeu mexer com todos os participantes: "Pode ficar tranquilo que se eu ganhar esse líder, se eu me mantiver na casa, essa casa vai virar de cabeça pra baixo, tanto vip quanto xepa, tanto quarto, minha intenção é mexer tudo e fazer de tudo pra passar um conteúdo legal pra vocês.”, finalizou com convicção.

Com medo de paredão, Gabriel faz pedido desesperado para Bruna Griphao

Gabriel Tavares tem traçado algumas estratégias para não ir ao paredão. Na última quarta-feira, 25, o brother chegou a fazer um pedido inusitado para Bruna Griphao, mesmo após o término do relacionamento com a sister, que chegou ao fim com uma mensagem de Tadeu Schmidt sobre relações tóxicas.

Na conversa, Gabriel pediu para que Bruna, que foi a líder da última semana, vetar o fazendeiro Gustavo Benedetti, da prova da liderança desta semana: "Você vetando o caubói, me dá a chance de respirar”, disse o modelo.