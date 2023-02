BBB23: Key Alves revela estar arrependida por ter se envolvido com Gustavo Cowboy

Jogadora de vôlei Key Alves admite que se arrepende de ter ficado com Gustavo no reality show

Nesta sexta-feira, 17, a jogadora de vôlei Key Alves mostrou que as coisas não estão tão bem quanto parece no relacionamento com o fazendeiro Gustavo Benedeti. Depois de Bruno Gaga sair, ela começou a refletir sobre sua trajetória dentro da casa mais vigiada do país e seus arrependimentos.

“Eu sei que ter me juntado com ele é um risco que eu tô levando até hoje para me abrir com outras pessoas”, refletiu a atleta, enquanto conversava com a Miss Alemanha Domitila Barros, na área externa, confessando que não queria ter se envolvido tão cedo. “Acho que isso é por causa do Sapato”, reclamou ainda, falando que Gustavo anda muito afastado de si.

“Posso estar bem louca, tomara que eu esteja, mas a intuição que está vindo grande é que o Sapato está querendo tirar ele [Gustavo] de mim”, completou Key, teorizando sobre o fato de Gustavo ter preferido consolar Cara de Sapato após a desistência de Bruno, chateando a sister.

Key: “Posso estar bem louca, tomara que eu esteja, mas a intuição que está vindo grande é que o Sapato está querendo tirar ele [Gustavo] de mim.” #BBB23

pic.twitter.com/cytGmrwQTa — Central Reality #BBB23 (@centralreality) February 17, 2023

Bruno Gaga aperta o botão, desiste do reality e deixa brothers em choque

Ainda nesta sexta-feira, 17, de forma surpreendente, o atendente de farmácia Bruno Nogueira, mais conhecido como Bruno Gaga desistiu do confinamento do Big Brother Brasil 23! Durante a tarde, o brother acabou apertando o botão na parede e está oficialmente fora da competição pelo prêmio milionário. A desistência faz com que Gaga não possa participar de mais nenhum evento relacionado ao programa.

"Nunca senti isso, eu estava me sentindo perdido aqui dentro. Eu tava muito mal", explicou, muito emocionado. Os participantes ainda tentaram conversar com o brother que seguiu nervoso. "Eu sei, mas eu tava muito mal. Saudade dos meus pais, da minha família, eu não estava conseguindo ser eu. Eu tava sofrendo muito", afirmou o agora ex-participante.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!