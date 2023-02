BBB23: Key Alves e Gustavo Cowboy acusam brothers de perseguição

Jogadora de vôlei e fazendeiro Gustavo Cowboy sentem que colegas de confinamento estão estranhos com o casal

O casal formado pela jogadora de vôlei Key Alves e o fazendeiro Gustavo Benedeti estão preocupados com sua permanência dentro do confinamento de Big Brother Brasil 23. Nesta sexta-feira, 10, os pombinhos disseram que acham que a maioria dos brothers estão virando a cara para eles.

Na cozinha ndo VIP, Cowboy decidiu falar para a Miss Alemanha, Domitila Barros: “A galera tá estranha”. E a jogadora de vôlei completou: “Virando a cara para ela”, revelou. A cantora Aline Wirley, então, quis saber de quem eles estavam falando exatamente.

Porém, o líder da semana, que conquistou o título pela segunda vez seguida e se livrou do paredão, revelou que todos estão agindo de forma estranha com o casal de apaixonados. “Sabe o que você tem que fazer? Apertar o botãozinho do 'f*da-se'”, disse a jogadora de vôlei. "Mas eu não sou assim", reclamou o fazendeiro. "Mas vai ter que ser", completou a namorada.

Key Alves arremata ‘Poder Curinga’ e pretende indicar sister ao paredão

Mesmo com todas as tretas envolvendo Larissa e Key Alves, a professora de educação física não sabe que não será indicada por Key Alves! Ao que tudo indica, a morena, que arrematou o superpoder no leilão da semana pode mandar um brother direto para a berlinda sem direito a prova de bate-volta, já tomou a sua decisão!

Key e o líder da semana, Gustavo, já haviam conversado antes mesmo do leilão e decidiram que ele indicará Larissa ao paredão. No entanto, o alvo da jogadora de vôlei é outro: ela pretende eliminar a médica Amanda (31) para enfrentar o embate, que será um paredão quádruplo com 4 brothers disputando a chance de continuar na casa mais vigiada do Brasil.