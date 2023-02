BBB 23: Key Alves arremata ‘Poder Curinga’ e pretende indicar sister ao paredão

Key Alves ganhou o leilão da semana e deve mandar um de seus desafetos no BBB 23 direto para a berlinda

Key Alves (23) e Gustavo (28) garantiram o reinado no BBB 23 nesta semana! Além do fazendeiro ter ganhado a prova do líder pela segunda vez consecutiva, a jogadora de vôlei conquistou o desejado ‘Poder Curinga’ no leilão desta sexta-feira, 10, e a dinâmica da semana promete instaurar o caos na casa mais vigiada do Brasil.

Nesta semana, o ‘superpoder’ oferece um benefício exclusivo e Key pode indicar um brother direto ao paredão, sem direito de bate-volta. A morena, que já tinha instruído o líder Gustavo a indicar sua rival, Larissa (24), para o paredão, já tem um novo alvo. Em conversa, ela revelou que pretende mandar Amanda (31) para a berlinda.

Mas não foi por acaso que Key Alves resolveu fazer um alto lance de suas estalecas em troca do poder, que é leiloado semanalmente na casa. Na última noite, após Gustavo ter atendido o Big Phone e ter ido para o paredão, levando Bruno (32) para a berlinda, a sister notou a dinâmica e adivinhou qual seria o poder da semana.

"Já pensou se o Poder Curinga é indicar alguém pro Paredão? A gente coloca 3 de uma vez. O 4º é votação da casa. Esquece…", comentou com seus aliados. Na manhã desta sexta-feira, a morena fez questão de lutar pelo poder e mesmo sem saber ao certo se acertou o palpite da dinâmica, comemorou a vitória.

“Menina superpoderosa!”, elogiou Fred Nicácio. "Superpoder, gente, tô nervosa", disse Key, quando descobriu o trunfo em suas mãos: "Certeza que é por alguém no Paredão, não tem outra coisa.”, adivinhou novamente e posteriormente, contou sobre indicar a médica para enfrentar o embate da semana.

Entenda como será a formação do paredão quádruplo:

A casa mais vigiada do Brasil vai pegar fogo neste domingo, 12! Na noite da última quinta-feira, 9, Tadeu Schmidt revelou qual será a dinâmica da berlinda desta semana.

Segundo o apresentador explicou, o embate ficará entre um brother indicado por Gustavo, que é o líder da semana, além de outra indicação de Key, por conta do Poder Curinga e dois outros confinados que terão direito ao bate-volta.