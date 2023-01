BBB23: Key Alves detona Gabriel: ‘Só ganhou a Casa de Vidro, porque pegou a Anitta’

Jogadora de vôlei Key Alves não poupou palavras sobre brother e pensa em usar o affair com a cantora no Jogo da Discórdia

Mesmo na sua primeira semana, a casa de Big Brother Brasil 23 já está muito exaltada, principalmente após a Prova do Líder, na noite desta quinta-feira, 19, vencida por Bruna Griphao (23) e Larissa Santos (24). A jogadora de vôlei Key Alves (23) não poupou palavras ao falar sobre Gabriel Tavares, que entrou pela Casa de Vidro, e planeja acabar com ele no Jogo da Discórdia.

“Eu vou falar tanta coisa dele, vou falar: 'Mano, você não tem caráter, não tem noção, juvenil'. E ainda vou falar: 'Você só ganhou a votação da Casa de Vidro, porque você pegou a Anitta'”, disse a atleta, enquanto conversava com seu affair, Gustavo.

E ela não foi a única a criticar Gabriel depois da prova. Fred Nicácio e César Black aproveitaram para descer a lenha no modelo. "Não existe Gabriel pessoa, Gabriel jogador. A pessoa é assim. [Gabriel] terminou de se queimar e colocou a corda no próprio pescoço”, criticou o médico, ainda apostando que ele irá apunhalar Bruna Griphao, com quem vive um romance.

“Ele é a maior cobra do jogo até agora, uma surpresa extremamente negativa. Eu gosto que seja verdadeiro comigo, não uma pessoa como o Gabriel Vidraceiro. Ele pra mim é uma pessoa falsa pra car*lho, é uma pessoa que não quero perto de mim”, completou o assunto César.

key disse que vai falar no jogo da discórdia que gabriel só venceu a casa de vidro pq pegou a anitta



eita como ela é boa



pic.twitter.com/X0UwygYjsv — bela (@mwtthaus) January 20, 2023

Dupla de Gabriel Tavares, Paula Freitas parace não aprovar o possível romance que o modelo irá começar com Bruna Griphao

Paula Freitas (28) não aprova o romance entre Bruna Griphao (23) e Gabriel Tavares (24) no BBB 23. Em conversa com Larissa Santos (24), ela explicou sua opinião. "A Bruna e o Gabriel ficarem atrapalhou com tudo! Não era para ter rolado agora", disse ela após a briga entre Bruna e Larissa, que são as líderes da semana e dupla na casa.