BBB23: Key Alves acha que próximo Paredão promete: ‘Gritaria, confusão e dedo na cara’

Jogadora de vôlei Key Alves acredita que próximo Paredão de BBB23 contará com muita confusão

O terceiro Paredão de Big Brother Brasil 23 mal aconteceu, e os participantes da casa mais vigiada do país já estão pensando no que vai rolar na próxima berlinda do reality show da Globo. Nesta quarta-feira, 8, a jogadora de vôlei Key Alves, o fazendeiro Gustavo Benedeti e o médico Fred Nicácio começaram a teorizar sobre o que vai acontecer.

Enquanto o fazendeiro raspava o cabelo de seu amigo, Key e Fred começaram a falar dos emojis de alvos que foram dados por eles no Queridômetro, quando a atleta disse que recebeu seis, enquanto o médico, teve sete.

“Eu sou o próximo do Paredão. Próximo do deles”, disse Fred, sobre os votos que vêm do Quarto Deserto. “Imagina vai você e o Gaga [Bruno], bicho. Vai ser gritaria, confusão, barraco, dedo na cara”, completou Key Alves. “Vai ser gritaria”, concordou o médico. A jogadora ainda disse que não têm bola de cristal, mas acha que o brother deve se preparar para a possíbilidade.

Fred Nicácio e Key Alves refletem sobre próximo Paredão Vai ser gritaria, confusão #BBB23pic.twitter.com/d6SH2DWCB6 — Marcos (@Marcos40_) February 8, 2023

Gustavo critica Guimê e acha que se cantor for para o Paredão, será eliminado com tranquilidade

O affair de Key Alves, Gustavo, o Cowboy, como é chamado, começou a analisar alguns jogos da casa e decidiu opinar sobre o comportamento do cantor de funk MC Guimê. Gustavo afirmou criticou o cantor e afirmou que se ele for para o paredão, será eliminado.

"O Guimê é massa, mas eu acho que, se ele bater no Paredão, ele sai. Importa o que ele faz aqui dentro... É o que ele está fazendo aqui dentro que a galera olha. Observei tanto ele...", disse ele, ressaltando que o marido de Lexa ficou muito próximo de Gabriel, o segundo eliminado do reality. "Ele é igual ao Gabriel, tem atitudes iguais ao do Gabriel...", completou.

