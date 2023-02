BBB23: Gustavo, o ‘Cowboy’, revela que não tem lentes nos dentes e choca internautas

Usuários ficam impressionados com revelação de Gustavo no confinamento do Big Brother Brasil 23

CARAS Digital Publicado em 31/01/2023, às 20h35

