BBB23: Gustavo Cowboy e Key fazem pacto com fluidos corporais e chocam internautas

Público do BBB23 fica enojado com pacto feito pelos apaixonados Gustavo Cowboy e Key Alves

Nesta sexta-feira, 10, o casal Key Alves e Gustavo Cowboy chocou os internautas fãs de Big Brother Brasil 23. Isso porque eles decidiram fazer um pacto de união entre eles, para que evitassem novos atritos e seguirem juntos até o fim do reality show de confinamento da Rede Globo.

A ideia começou a se fomentar quando a jogadora de vôlei revelou estar sentindo falta dos beijos de Gustavo. Então, os dois foram direto para debaixo do edredom e fizeram até mais que isso. Depois de satisfeitos, a atleta propôs para o fazendeiro que ele selassem um compromisso.

“A gente vai parar de ficar discutindo por coisinha boba e vamos ser dois adultos que estarão casados em três meses e vamos fazer carinho um no outro”, disse a atleta, cuspindo em sua mãe, falando para eles fazerem um pacto de sangue mais tranquilo. “É sério isso?”, questionou o Cowboy. “Se a gente brigar amanhã, acabou”, completou Key.

Os internautas ficaram um pouco chocados com a troca de fluidos feita pelo casal, gerando uma forte reação do público. “Gustavo e Key cuspiram na mão pra fazer um pacto de não brigar. Que nojo é esse? Ela falando que ele não precisa lavar a mão e passar perfume tanto, porque a baba dela tá na boca dele toda hora”, disse uma usuária.

TINA FOI A TERCEIRA ELIMINADA DO BBB 23

Terceira eliminada do BBB 23, Tina deixou o reality com 54,12% dos votos do público em uma berlinda contra Cezar Black e Gabriel Santana. Ela foi ao paredão por causa da indicação do líder Gustavo. Ao indicá-la, ele contou que tomou a decisão por causa da afinidade, já que os dois não têm muito contato na convivência do reality show.

Em seu discurso de eliminação, Tadeu Schmidt chamou atenção para a divisão de grupos que permanece na casa e o quanto isso tem feito alguns fortes candidatos se perderem dentro do jogo.

"Não dá para vencer a guerra com o exército de uma pessoa só, mas também não pode achar que está seguro fazendo parte de um grande exército. Não seja o alvo mais fácil, seja fundamental, para ninguém querer que você saia. Você mostrou o quanto você é incrível? Quem sai hoje certamente ainda tinha muito para mostrar. O resultado do paredão talvez seja uma grande resposta para vocês, mas talvez não. Quem sai hoje é você, Tina", disse ele.