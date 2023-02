BBB23: Gustavo Cowboy detona sister por revelar passado amoroso com famosos

Fazendeiro Gustavo Cowboy critica falas de confinada por expor seu passado amoroso com famosos

Segundo a jogadora de vôlei Key Alves, a professora de educação física Larissa Santos dá em cima o tempo todo de seu namorado, o fazendeiro Gustavo Benedeti. Entretanto, parece que é o cowboy que adora ficar falando da paranaense.

Nesta quinta-feira, 16, o fazendeiro foi flagrado criticando as falas da personal trainer sobre seu passado amoroso. Foi enquanto conversava com o enfermeiro Cezar Black, que surgiu o assunto. Black perguntou para o líder da semana se ele já tinha namorado alguma famosa antes de Key Alves.

Gustavo, então, revelou que já ficou com algumas pessoas conhecidas, mas o enfermeiro logo citou a sister rival. “A Lari que estava cheia dos contatinhos, também. Ela falou, né? Tinha jogador que mandava mensagem, que Lucas Lucco já mandou mensagem e trocava ideia”, comentou.

“Ah, velho, acho que falar nome expõe demais, né? Eu estou falando assim, ela falar, velho, não precisa falar, porque ele tem namorada, não tem?”, criticou o fazendeiro e líder da semana, rebatendo o enfermeiro colega de grupo. Porém, a participante do Big Brother Brasil 23 que mais chama a atenção por seu passado amoroso com famosos é a própria namorada de Gustavo, Key Alves.

Black e Cristian falando de 'famosos' que pegaram. Black falou que a Larissa disse que tava cheia de contatinho, que o Lucas Lucco mandou mensagem pra ela. Gustavo disse que acha errado expor a pessoa famosa.



Oxe! Ele já falou isso pra namorada dele? Já expôs alguns. #BBB23pic.twitter.com/xlOx1tUV0B — Dantas (@Dantinhas) February 16, 2023

Gabriel Santana desabafa com Bruna Griphao sobre atitude de brother

Na última terça-feira, 14, Gabriel Santana e Bruna Griphao desabafaram sobre as atitudes de Cristian (32), que foi desmascarado no último paredão da casa mais vigiada do Brasil.

Bruna deu início ao desabafo falando sobre a amizade dos dois: “Mesmo que ele nunca tenha verbalizado isso, ele mentiu para mim várias vezes, de graça. Porque não ia me incomodar se ele não me falasse nada”. Bruna ainda refletiu: “Mas é isso, fui trouxa mesmo, acreditei num...”. E Gabriel completou: “Numa pessoa que mentiu, te manipulou”, revelando a sua opinião sobre o empresário gaúcho.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!