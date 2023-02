BBB23: Gabriel Tavares é acusado de ignorar fãs na porta da Globo após ser eliminado

Vídeo do modelo Gabriel Tavares ignorando fãs após saída do BBB23 está repercutindo na internet

O modelo Gabriel Tavares foi o segundo eliminado do reality show de confinamento da Rede Globo, o Big Brother Brasil 23! Porém, mesmo já fora da casa mais vigiada do Brasil, ele continua se envolvendo em polêmicas. Desta vez, ele está sendo acusado de ignorar um grupo de fãs que tentou falar com ele do lado de fora dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 1.

Através de um vídeo compartilhado no TikTok, que começou a ganhar mais força em outras redes sociais, mostra o modelo com uma mochila nas costas, mexendo em seu celular, quando fãs tentam chamar sua atenção. “Gabriel, fala aqui com a gente um pouquinho”, pediu um.

Entretanto, o ex-affair de Bruna Griphao, que continua no programa, apenas olhou para o lado e mandou um “joinha” para os fãs que o esperavam, voltando a mexer em seu celular com a cabeça baixa logo em seguida. Depois, um homem surge para acompanhar Gabriel, que passa bem perto do grupo de admiradores. “Dá um oi, Gabriel”, pede outro.

Já em outro vídeo, um homem irritado diz que o modelo é isso mesmo que as pessoas estão vendo. Em outro momento, Gabriel Tavares aparece esperando o carrinho para poder andar pelos locais da emissora carioca, e uma fã diz o que estava fazendo. “Na entrada eles não costumam deixar atender, vamos ver na saída se conseguimos entregar o presente”, disse ela.

Eita, e esse tik tok dizendo que o Gabriel ignorou os fãs que o esperavam nos estúdios globo? O que acham? #BBB23pic.twitter.com/T3LhhcjanB — Vai Desmaiar #BBB23 (@vaidesmaiar) February 1, 2023

