BBB23: Larissa fala sobre ‘perseguição’ de brothers e aproveita para desabafar

Professora de educação física Larissa Santos se diz magoada por ‘perseguição’ de brothers com seu jeito

Nesta quarta-feira, 1, a professora de educação física Larissa Santos disse estar bem chateada com a perseguição que vem recebendo de alguns colegas de confinamento no Big Brother Brasil 23, que vivem corrigindo seu português.



A personal trainer comete alguns erros de pronúncia no que se trata de variação linguística. Por exemplo, às vezes ela fala “truxe”, ao invés do correto, “trouxe”, ou também quando escreveu a palavra “spray” da maneira incorreta. Nos últimos dias, brothers como o lutador de MMA Antônio Cara de Sapato Jr. e o youtuber Fred, affair da sister, corrigiram seu português.

“Eu falo muitas palavras errado, mas é meu jeito. E você consegue me entender. É uma coisa que ninguém nunca se incomodou, mas aqui, comecei a me sentir burra, insegura, e p*rra, ficava me magoando”, revelou Larissa, em uma conversa com a Miss Alemanha, Domitila Barros, que voltou do paredão. “E comecei a falar pras pessoas: 'Não quero mais que me corrijam’", completou.

Então, Domitila aconselhou a amiga e disse que ela não precisa mudar o jeito que ela fala, afinal, a língua portuguesa possui muitas variações. “Aqui a gente é exposto a muitas inseguranças que a gente nunca teve na vida”, finalizou Larissa.

BBB 23: Key Alves chora ao contar que viu Michael Jackson no quarto

A jogadora de vôlei Key Alves passou por um perrengue na madrugada desta quarta-feira, 01, após Gabriel (24) deixar a casa do BBB 23. No Quarto Fundo do Mar, a sister chorou ao contar para os brothers que viu uma imagem do cantor Michael Jackson (1958 - 2009), que morreu em junho de 2009, refletida no espelho. "Que susto", disse ela. Em seguida, Key falou: "Estava ouvindo um barulho e fui ali ver, olhei no espelho, o Michael Jackson. Saí correndo".

