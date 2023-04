BBB23: Gabriel Santana e Key Alves posam com look escolhido para grande final; veja

Nesta terça-feira, 25, acontece a grande final do Big Brother Brasil 23, que consagra a campeã da edição

Nesta terça-feira, 25, acontece a tão esperada final do Big Brother Brasil 23, que consagra a próxima milionária campeã do reality. A disputa está entre a cantora e ex-Rouge Aline Wirley, a médica Amanda Meirelles e a atriz Bruna Griphao. Como a grande coroação da vencedora acontece essa noite, muitos ex-participantes do reality show de confinamento da TV Globo já estão chegando para o evento com seus looks arrasadores.

Juntinhos, o ator Gabriel Santana e a jogadora de vôlei Key Alves posaram mostrando os looks escolhidos para acompanharem o finalíssima da edição. “Gabriel Santana e Key Alves prontos para a grande final”, dizia o tweet feito sobre os dois.

Os internautas ficaram dividindo opiniões sobre as escolhas dos ex-participantes do programa. “Entregando horrores nesses looks”, disparou uma usuária. “Gabriel servindo horrores e Key até que ficou bom”, apontou um outro. “Essas roupas da Key e do Gabriel estão lindas demais”, elogiou uma terceira pessoa. A maioria dos seguidores acabou não gostando muito da escolha feita pelo ator, sendo bastante criticado por sempre usar roupas duvidosas durante o programa.

Spoiler? Amanda e Bruna Griphao provam os looks da final

O clima já está de preparação na casa do BBB 23, da Globo, para a grande final do reality. Durante a tarde desta terça-feira, 25, as finalistas deram um spoiler dos looks que vão usar mais tarde. Após 100 dias de confinamento, elas foram experimentar as peças que separaram no início do programa para usar no dia especial.

Amanda Meirelles (32) revelou que vai usar um vestido tubinho justo no comprimento midi com muitas aplicações de brilho. Já Bruna, escolheu um conjunto de top sem alças e minissaia de verniz marrom, com aplicações de correntes douradas, totalmente justo. Aline Wirley, que também disputa o prêmio, ainda não revelou o look escolhido para a ocasião.