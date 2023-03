BBB23: Fred Nicácio comenta Prova de Resistência: 'Paguei a língua'

O médico explica o que falou após deixar a Prova de Resistência para sisters do Quarto Fundo do Mar

No Quarto Fundo do Mar, Fred Nicácio fala sobre Aline Wirley ter sido a última a deixar a Prova de Resistência. O médico diz: "Gente, Aline é fora de base, incrível, impressionante". Ricardo afirma: "Falem o que quiser, mas ela deu a vida dela nessa prova aí". Domitila Barros concorda e acrescenta: "Mereceu muito".

O biomédico comenta a prova: "Quando o Black saiu, vi uma força em mim que eu não sentia mais as pernas, falei: 'Agora vou embora'". A ativista social afirma: "Eu tinha certeza que ia ficar entre você e o Black, até eu e a Marvvila falamos".

Fred Nicácio, então, diz: "Eu cheguei aqui falando isso, assim, como se eu tivesse visto. Eu falei: 'Gente, eu saí porque eu estava muito podre já, mas o Black está inteiro, parece que ele chegou agora. Facinho já tirou o tênis, começou já a demonstrar alguns sinais já de cansaço, mas vai ficar entre eles dois, porque Aline já está quase saindo também', falei isso, assim, com certeza".

O médico finaliza: "Paguei a língua, chicote danado, filho, paguei a língua, falei aqui pra elas aqui. Caraca, estou assim, eu estou impressionado, mas eu estou assim, admirado com ela, estou encantado com ela. É sobrenatural o que ela fez".

BBB 23: Amanda traça nova estratégia com aliadas: 'Paredão com os pódios'

Em conversa com aliadas no Quarto Deserto do BBB 23, Amanda diz que no Quarto Fundo do Mar há dois pódios, um formado por Fred Nicácio, Domitila Barros e Cezar, outro formado por Sarah Aline, Ricardo e Marvvila, então acredita não ser inteligentes para elas terem os dois pódios no mesmo paredão:

"A gente sempre tem que tentar mesclar o Paredão com os pódios. Vamos supor que tenha uma formação de Paredão hoje, se a gente conseguir indicar a Domitila não é inteligente a gente colocar o Fredão (Fred Nicácio) ou o Black (Cezar), porque são três potências vindo na gente certo?”