BBB 23: Amanda traça nova estratégia com aliadas: 'Paredão com os pódios'

Em conversa com aliadas no Quarto Deserto do BBB 23, Amanda diz que no Quarto Fundo do Mar há dois pódios, um formado por FredNicácio, DomitilaBarros e Cezar, outro formado por SarahAline, Ricardo e Marvvila, então acredita não ser inteligente pra elas ter dois do mesmo pódio no mesmo Paredão:

"A gente sempre tem que tentar mesclar o Paredão com os pódios. Vamos supor que tenha uma formação de Paredão hoje, se a gente conseguir indicar a Domitila não é inteligente a gente colocar o Fredão [Fred Nicácio] ou o Black [Cezar], porque são três potências que vão vir na gente, certo?".

A médica continua com o pensamento: "Se a gente colocar a Domi [Domitila Barros], a gente tem que tentar colocar por exemplo a Marvvila e a Sarah, porque a gente está colocando a Domi por uma questão, tipo assim, da postura dela no game e tal".

"E eu acredito que tanto a Sarah quanto a Marvvila não concordam com essa atitude da Domi, você entende? E por mais que o Fredão e o Black não concordem com essa atitude da Domi, ela é pódio deles, então eles vão vir em cima da gente. Talvez elas podem ficar mais neutras nessa situação, sabe?", diz Amanda.

Larissa fala sobre a ideia: "Esse pensamento da Amanda faz todo o sentido".

Amanda e Larissa criticam jogo de Brother

Fora da Prova do Líder, Amanda e Larissa criticaram o jogo de Ricardo. Eliminada por esquecer de apertar o botão, a médica ouviu a professora de Educação Física, que desistiu da disputa de resistência, contar um desentendimento que teve com Alface durante a prova.

A repescada comentou que discutiu com o biomédico após falar que ele votaria em Cezar Black. "Ele deve ter ficado com medo da gente falar", a médica opinou. "Aqui não se cria, não. Eu tô cada vez mais incomodada com o jogo do Alface."